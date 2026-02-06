　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣府提近11億追加預算　65歲+老人健保最快4／1起縣府負擔

▲南投縣議會臨時會審議追加減預算，65歲以上老人健保由縣府負擔最快4月1日上路。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣議會臨時會審議追加減預算，65歲以上老人健保由縣府負擔最快4月1日上路。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會5日召開第20屆第19次臨時會，會中縣府提出追加減預算案中，包含縣民65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府負擔；縣長許淑華表示，本次追加減預算案若順利通過，相關措施預計最快4月1日起就能上路，減輕子女扶養父母的負擔。

今天臨時會中，縣府主計處長蕭秀瑛報告時，指出縣府115年度總預算經縣議會第20屆第6次定期會審議通過後公布實施，因應總預算編定後，中央各部會陸續核定補助該縣各項計畫、天然災害公共設施復建所需經費暨業務所需，提出追加減案，歲入淨追加61億4659萬3000元、歲出淨追加43億6418萬3000元，歲入與歲出追加數相抵後計賸餘17億8241萬元，主要用於一般政務、教育科學文化、經濟發展、社會福利、社區發展及環境保護等支出。

▲南投縣65歲以上老人健保由縣府負擔，最快4月1日上路。（圖／南投縣政府提供）

議長何勝豐指出，縣府此次追加減預算案中，社會福利部分增加老人全民健保「保險費自付額」補助、擴大「獨居老人服務」及「長照2.0整合計畫」，追加10億9490萬1000元，他肯定縣府照顧高齡長者、提供全方位照顧的用心。

許淑華表示，民眾關心65歲以上縣籍長輩及55歲以上原住民健保費由縣府負擔政策和相關追加減預算，已在此次臨時會送到議會審議，為讓健保費補助提早上路、長輩儘早享受本項福利，本次臨時會特別提早到2月份召開，使縣府有更多時間處理行政作業；他感謝縣議會所有議員對社會福利、地方建設，給予的意見指導與經費支持，縣府會用心將所有追加減預算用在鄉親需求。　　

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉
《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心：請劇組負責
AIT半個月訪盧秀燕3次！盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生
快訊／《豆腐媽媽》替身重摔！民視發聲道歉
快訊／「周休三日」夢碎！
快訊／讓廠商開刀...2名醫停業1月　中榮挨罰10萬　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

樂天巨人亞太春訓兼公益講座　黃偉哲感謝深化台韓棒球交流

南投縣府提近11億追加預算　65歲+老人健保最快4／1起縣府負擔

北市傳漢他病毒死亡案　南投衛生局提醒鼠類排泄物消毒再丟棄

台南行春春節疏運啟動　黃偉哲籲搭大眾運輸避塞車

桃警執行重要節日安全維護　期前會勘及規劃執法與交通疏導

竹市「養護工程處」及「數位發展處」正式揭牌

員林「雲霄飛車路」恐怖落差奪命　斥資4656萬整修堤岸道路

深耕不曾離開　林建南完成民進黨初選登記再戰中西區、北區市議員

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

樂天巨人亞太春訓兼公益講座　黃偉哲感謝深化台韓棒球交流

南投縣府提近11億追加預算　65歲+老人健保最快4／1起縣府負擔

北市傳漢他病毒死亡案　南投衛生局提醒鼠類排泄物消毒再丟棄

台南行春春節疏運啟動　黃偉哲籲搭大眾運輸避塞車

桃警執行重要節日安全維護　期前會勘及規劃執法與交通疏導

竹市「養護工程處」及「數位發展處」正式揭牌

員林「雲霄飛車路」恐怖落差奪命　斥資4656萬整修堤岸道路

深耕不曾離開　林建南完成民進黨初選登記再戰中西區、北區市議員

南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

西部第一慢城「嘉義大林」！抓猴旅社直擊　最大酒家轉型賣豆花

不必與建商分容積！內政部修法推「自主都更」　一條龍服務來了

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

矽光子飆股「抓去關」+1　雍智科技下周一起處置到3／4

快訊／高雄男喝醉離奇4樓墜下！採光罩躺1天　送醫搶救不治

《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心斥責：請劇組負起責任

俄軍高階將領遭連開多槍！　曾負責瓦格納兵變談判

夢幻聯動！　F.F.O、ARKis拋震撼彈確定「一起辦見面會」

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

地方熱門新聞

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV12名移工全數落網

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

與死神搶命！婦術後大血崩永康警8分鐘警車開道送醫

血荒告急！捐血即免費遊全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

台東縣府協助承租農民取得土地所有權

外科專業陳明智接掌衛福部南投醫院

六河分署拜會台南地檢署深化跨域合作守護水環境

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

更多熱門

相關新聞

學費6萬8「減免後變4萬6」　ICU醫讚嘆

學費6萬8「減免後變4萬6」　ICU醫讚嘆

政府推出減免學雜費與補貼住宿費政策，引發不少家長共鳴。ICU醫師陳志金就在臉書發文直言，「政府減免學雜費和補貼住宿費，共2萬2千5，真的很有感」，短短一句話，引來不少人現身說法，直呼這項政策「真的幫助很大」。

政府發錢了！今早6筆入帳　補助一次看

政府發錢了！今早6筆入帳　補助一次看

總預算卡關衝擊鐵道工程　影響桃園地下化、花東雙軌電氣化

總預算卡關衝擊鐵道工程　影響桃園地下化、花東雙軌電氣化

涉詐補助327萬　前駐洛杉磯外交官請回

涉詐補助327萬　前駐洛杉磯外交官請回

70億補助恐斷炊、126案受影響台南建設不能成政治犧牲品

70億補助恐斷炊、126案受影響台南建設不能成政治犧牲品

關鍵字：

65歲以上老人健保保費補助追加減預算

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面