南投縣府提近11億追加預算　65歲+老人健保最快4／1起縣府負擔

▲南投縣議會臨時會審議追加減預算，65歲以上老人健保由縣府負擔最快4月1日上路。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會5日召開第20屆第19次臨時會，會中縣府提出追加減預算案中，包含縣民65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府負擔；縣長許淑華表示，本次追加減預算案若順利通過，相關措施預計最快4月1日起就能上路，減輕子女扶養父母的負擔。

今天臨時會中，縣府主計處長蕭秀瑛報告時，指出縣府115年度總預算經縣議會第20屆第6次定期會審議通過後公布實施，因應總預算編定後，中央各部會陸續核定補助該縣各項計畫、天然災害公共設施復建所需經費暨業務所需，提出追加減案，歲入淨追加61億4659萬3000元、歲出淨追加43億6418萬3000元，歲入與歲出追加數相抵後計賸餘17億8241萬元，主要用於一般政務、教育科學文化、經濟發展、社會福利、社區發展及環境保護等支出。

議長何勝豐指出，縣府此次追加減預算案中，社會福利部分增加老人全民健保「保險費自付額」補助、擴大「獨居老人服務」及「長照2.0整合計畫」，追加10億9490萬1000元，他肯定縣府照顧高齡長者、提供全方位照顧的用心。

許淑華表示，民眾關心65歲以上縣籍長輩及55歲以上原住民健保費由縣府負擔政策和相關追加減預算，已在此次臨時會送到議會審議，為讓健保費補助提早上路、長輩儘早享受本項福利，本次臨時會特別提早到2月份召開，使縣府有更多時間處理行政作業；他感謝縣議會所有議員對社會福利、地方建設，給予的意見指導與經費支持，縣府會用心將所有追加減預算用在鄉親需求。