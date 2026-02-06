憲法法庭判決《全民健保法》部分違憲　3名大法官：法庭組成不合法

▲5名大法官組成的憲法法庭做出「115年憲判字第2號判決」，由大法官書記廳廳長許碧惠（左）、司法院發言人吳定亞（右）共同主持記者會。（圖／擷取自司法院網站）



記者吳銘峯／台北報導

司法院由五名大法官組成的憲法法庭，6日下午再度做出憲法判決，判決《全民健保法》部分條文違憲，必須於2年內檢討修正。這次宣告的法令，乃因該法規定滯納補充保費者，不論情節一律處罰3倍罰鍰，有一位公司負責人欠費3萬1千元變成處罰9萬3千元。大法官認為該條文牴觸憲法保障人民財產權意旨以及比例原則，因此判決違憲。

某工程公司陳姓負責人2017年間發別發給3名工人59萬餘元、63萬餘元、39萬餘元的薪資，依照《全民健保法》屬於「非所屬投保單位給付之薪資所得」，應該要繳納補充保險費，且於發放工資時就先扣除保險費。但陳男並未事先扣除，遭全民健保局於2019年查核時發現，隨即通知陳男繳納3萬1千元的補充保險費；但陳男一直到該年的9月寬限期滿後仍未繳納。健保局即依《全民健保法》第85條規定，裁處欠費額3倍、共9萬3千元的罰鍰。

陳男不服，打起行政訴訟敗訴確定後，向大法官聲請釋憲。陳男主張，當時每日給薪，無法事先扣除健保費；而就算他想墊付，但3人早已離職，追討不易；此外，該規定不分情節輕重，一律收取3倍罰鍰也不合理。因此陳男請求大法官做出憲法判決。

5名大法官組成的憲法法庭在6日第三度做出判決，認為該規定不分情節一律罰3倍，牴觸憲法保障人民財產權的意旨，也違反憲法比例原則，因此宣告相關規定違憲。權責單位必須於2年內做出檢討修正，而在修正前，相關機關與法院若認為個案裁罰過苛，可以依照本判決意旨辦理。

至於並未參與評議、判決的3名大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美，仍舊提出不同意見書，稱「5名大法官的憲法法庭組成不合法，自始欠缺審判權基礎，不生憲法法庭判決之效力。」另外3人也認為，罰鍰以補充保費應扣繳而未扣繳之金額為基準，具有處罰遞進性與罰責對應關係；且罰鍰金額亦有制度性實質上限，絕非處罰無上限。5名大法官做出的判決，「僅憑抽象臆測即輕率宣告法律違憲，已悖離憲法比例原則之要求，並有損憲法審判制度之公信力。」