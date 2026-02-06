假電信儲值網頁釣魚詐騙！金門民眾誤輸卡資　慘被盜刷7萬

▲假冒電信儲值網頁釣魚，金門民眾誤輸卡資慘遭刷走7萬餘元。(圖／金門縣警察局提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣警察局近日接獲一起假冒電信公司線上儲值的詐騙案件，被害人誤入仿冒官方網站輸入信用卡資料與驗證碼，隨即遭境外盜刷7萬餘元。警方提醒，儲值、繳費務必走官方管道，切勿點擊來路不明連結。

警方說明，被害人1月22日晚間欲替孩童辦理電信預付卡儲值，使用手機搜尋相關資訊時，誤入外觀與官方頁面高度相似的假網站，依指示輸入信用卡資料及簡訊驗證碼，沒過多久就接獲銀行通知，顯示信用卡出現一筆高額國外交易，被害人察覺異常後向銀行確認，發現交易已完成，隨即報警求助。

縣警局指出，詐騙集團常鎖定民眾急於儲值、繳費或不熟悉操作流程的時機，架設釣魚網站假冒知名電信業者，誘騙輸入卡號與驗證碼。一旦完成輸入，即可能遭不法刷卡，且多屬境外交易，追討困難。警方呼籲，點擊前務必確認是否為業者官方網址，避免遭假網頁混淆。

警方也提出防詐重點提醒，電信費用與預付卡儲值，應透過官方APP或可信任的正式網站辦理；搜尋引擎或社群平台出現的連結不可隨意點擊；信用卡簡訊驗證碼屬高度機密，任何索取行為皆具高風險；若發現帳戶或信用卡異常，請第一時間聯繫銀行並撥打165反詐騙專線。

縣警局也呼籲民眾多加關注「165防騙宣導」LINE官方帳號與打詐儀表板，善用智能客服即時查證。進行轉帳、刷卡授權或填寫個資前務必三思查證；若接獲疑似詐騙簡訊或廣告，請即撥110或165通報，共同防詐、守護財產安全。