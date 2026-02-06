「2026臺北國際書展」最高檢察署不缺席　出版品熱銷破400本

▲最高檢察署首度參與「2026臺北國際書展」。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署今（115）年首度參與「2026臺北國際書展」，以豐富多元的出版品與創新司法文創亮相，成功吸引大批民眾駐足參觀。書展開幕以來買氣持續升溫，迄昨（5）日止，各類出版品銷售已突破400本，展位現場人潮絡繹不絕，展現司法出版「走入市場」的亮眼成果。

最高檢察署指出，本次參展出版品集結近年來的智慧結晶，內容兼具學術深度與人文溫度，呈現「雅俗共賞、剛柔並濟」的多元樣貌。在專業領域方面，《貪污治罪條例逐條評釋》、《國家安全法反滲透法國家機密保護法逐條評釋》、《德國檢察實務》及《最高檢察論壇》等專書，深受法律實務界與學術界肯定，吸引不少法律人選購珍藏。

除專業論著外，最高檢察署也推出多項柔性出版品，拉近司法與民眾距離。其中，《法律童話物語繪本》將經典童話融合法律觀念，寓教於樂，深獲親子族群喜愛；設計精緻、極具收藏價值的《2026神探 Impossible Mission公益桌曆》，亦成為書展現場的人氣商品。多本出版品更曾榮登政府出版品銷售排行榜第一名，顯示司法出版品同樣具備市場魅力。

檢察總長刑泰釗表示，參與國際書展的初衷，是希望以謙卑學習的態度，走入文化場域，讓司法工作更加貼近社會。「過去司法出版品多半只送不賣，缺乏市場檢驗，容易被忽略；這次選擇走入市場，就是希望讓讀者用實際行動檢驗我們的理念與價值，若民眾願意付費收藏，代表法律知識確實打動人心。」

本次展位除書籍外，最高檢察署精心設計的「神探阿紫」與「小王子」公仔一亮相，立即引爆收藏熱潮；搭配金屬法瑯徽章、木質紀念牌、書籤與飄帶等限量司法文創品，吸引大量民眾排隊選購，社群平台討論熱烈。展位更規劃「法袍體驗」沉浸式互動活動，邀請民眾親身穿上檢察官、法官法袍，感受司法的莊嚴與使命感，連來自德國、加拿大及美國的外國旅客也踴躍參與，留下深刻印象。

展覽期間，檢察官更化身「說書人」，透過新書發表、專題對談、微電影播放、有獎徵答及摸彩活動，帶領民眾展開一趟生動有趣的法律之旅。從童話故事到國家安全法制、從反貪防弊到國際檢察實務，豐富主題吸引眾多年輕學子與民眾參與，現場反應熱烈，網路社群更獲得上千人按讚支持，展現「司法為民」的嶄新形象。

最高檢察署表示，誠摯邀請國人把握書展最後假期，親臨「2026臺北國際書展」最高檢察署展位（A1112），實地感受兼具法律深度與生活美學的司法出版與文創成果，體驗不同以往、更加親民溫暖的司法新風貌。