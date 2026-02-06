快訊／讓廠商開刀！衛生局開罰台中榮總10萬　2名醫停業1月

▲中榮爆2名醫師讓廠商代刀，院長傅雲慶今天於記者會鞠躬道歉。（圖／民眾提供，下同）



記者白珈陽／台中報導

台中榮總神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅，涉嫌讓醫材廠商進入手術房執刀，檢方依醫師法、詐欺等罪嫌將鄭、楊及陳姓廠商等3人聲押，法院裁定各以100萬元、50萬元交保。對此，台中市府衛生局也對中榮及醫師祭出行政處分，對醫院開罰10萬元罰鍰，2名醫師各停業1個月，衛生局說，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處。

衛生局表示，有關中榮醫師涉及違法讓廠商操刀一事，經查該院在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確有疏失，衛生局採取「刑懲並進」原則，即刻對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，以及涉案的楊醫師與鄭醫師處停業1個月處分。

衛生局指出，雖然醫師個人涉及違反醫師法刑事責任，依行政罰法「刑先懲後」原則，須待司法判決確定後才可裁處罰鍰；但因醫師涉案情節重大，嚴重影響病人安全，除醫院已要求涉案醫師停刀並移送考績會外，衛生局將進一步依醫師法第28-4條規定，處2名醫師停業1個月處分，期間禁止醫師進行任何看診及手術等醫療行為。

此外，針對醫院未盡管理督導之責，衛生局將依違反醫療法第57條規定裁罰醫院10萬元罰鍰，要求院方於期限內提出完整檢討報告及補救措施，並責成該院在司法調查期間，務必落實內部監控機制。衛生局亦將持續依法稽查轄內醫療院所，以維護醫療品質及市民就醫安全為最高原則。