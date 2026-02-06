俄軍高階將領遭連開多槍！　曾負責瓦格納兵變談判

▲俄羅斯國防部中將阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev）遭槍擊送醫 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯軍方高層再傳遇襲！俄聯邦武裝力量總參謀部情報總局（GRU）第一副局長阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev）6日在莫斯科遭不明人士多次開槍，被緊急送往醫院接受治療，槍手則是隨即逃離現場。克里姆林宮對此表示，總統普丁已得知這起事件，相關部門正全力調查中。

路透、天空新聞等報導，這起事件是俄烏戰爭爆發以來，針對俄國軍方核心人物一連串暗殺行動的最新一起。此案現階段尚無人員宣稱犯案，槍手仍在逃。

▲案發後，警方來到現場。（圖／路透）

俄羅斯聯邦偵查委員會發言人表示，這起事件發生在莫斯科一棟住宅大樓，襲擊者朝阿列克謝耶夫連開數槍，警方已依據謀殺未遂和非法販運槍枝相關條款進行刑事立案，調查人員與刑事專家已在事發後前往現場，查看監視器畫面、詢問目擊者，相關作業正在進行中，釐清一名或多名涉案人員身分。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁已獲悉阿列克謝耶夫在莫斯科遭遇暗殺未遂事件，相關部門正全力調查。

▲俄羅斯調查委員會車輛停在案發現場外。（圖／路透）

阿列克謝耶夫擔任軍事情報局副局長，其上司柯斯特克夫（Igor Kostyukov）正率領俄方代表團，在阿布達比與烏克蘭進行談判。阿列克謝耶夫過去主要負責國防部與瓦格納僱傭兵集團的聯繫，2023年6月普里格津發動兵變時，他正是被派往第一線談判的高層之一。

俄烏戰爭爆發後，有多名俄羅斯高階軍官遭到暗殺，莫斯科指控基輔策畫攻擊行動；在部分案件中，烏克蘭軍事情報部門宣稱對襲擊事件負責。自從2024年12月以來，已有另外3名與阿列克謝耶夫同級的中將在莫斯科或周邊地區被殺。