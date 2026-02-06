　
政治

AIT半個月訪盧秀燕3次！　盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生了

▲▼盧秀燕5天內2度接待AIT高層。（圖／台中市政府提供，下同）

▲盧秀燕日前接見谷立言。（圖／台中市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

對於美方不滿在野不通過國防特別預算，國民黨副主席蕭旭岑今（6日）表示，美國在台協會（AIT）處長谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，台灣卻被比司長小的官員要求東要求西。但國民黨立委廖偉翔今卻提到，半個月的時間，美國三度來訪台中，三顧茅「盧」，政治上台中市長盧秀燕有足夠的份量，經濟上台中坐擁大肚山精密機械產業，是發展AI機器人的基礎，政治與經濟的雙重因素，可見台中與盧秀燕扮演關鍵角色，總統賴清德最害怕的事情終究發生了。

蕭旭岑今早接受中廣「千秋萬事」專訪。針對近日數名美國參議員批評在野黨立委一事，蕭旭岑表示，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。他擔任副主席以來，也跟美方官員見了幾次，他只跟美方官員表達，美國是不是民主國家，是不是尊重國會對政府預算的審查？既然都是，為何對台灣不能尊重？

蕭旭岑表示，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。他訪陸，大陸國台辦主任宋濤是部長級，大陸政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員成天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？

不過，廖偉翔則表示，前總統蔡英文留給賴清德最大的政治資產就是對美關係互動良好，在蔡英文執政的時間，國民黨在對外關係上相對難以突破。如今，賴清德主導的大罷免，一開始對外國大使都說可以罷免6-7席，翻轉國會結構，最後卻已32:0作收，完全不是賴清德講的那回事。

廖偉翔提到，包含美國在內，意識到賴清德不如蔡英文，賴清德對國內民情的掌握低落，釋放錯誤訊息讓外國誤判情勢，外國只能自立自強，補足與國民黨、民眾黨的互動，賴清德輸掉了蔡英文苦心經營的對美關係。

廖偉翔透露，今年1月以來，半個月的時間，美國在台協會已經拜訪盧秀燕三次，今天也透過江啟臣連結台中的產業，要與美國共同佈局「AI機器人產業」，可以預見的未來，AI機器人會改變人類的生活，而台中能夠改變AI機器人產業。

「政治上盧秀燕有足夠的份量，經濟上台中坐擁大肚山精密機械產業，是發展AI機器人的基礎，政治與經濟的雙重因素，可見台中與盧秀燕扮演關鍵角色」，廖偉翔說，行政院主導的AI機器人計畫，四年100億的科技預算，忽視中部的既有產業基礎，硬是要在南部另起爐灶，他呼籲賴清德不應該捨近求遠，應該增加中部AI產業的投資，台中最有本錢再造「護國群山」，為台灣造山，守護台灣。

02/04 全台詐欺最新數據

448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

