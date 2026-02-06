　
地方 地方焦點

深耕不曾離開　林建南完成民進黨初選登記再戰中西區、北區市議員

▲民進黨中西區、北區市議員參選人林建南完成黨內初選登記，立法委員王定宇、黃捷到場陪同，五個後援會會長齊聚力挺，展現基層團結氣勢。（記者林東良翻攝）

（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市第八選區（中西區、北區）市議員參選人林建南，6日在眾多鄉親父老見證下，並由政治導師立法委員王定宇及立法委員黃捷陪同，正式完成民進黨市議員初選登記。現場包括五個後援會會長全數到場相挺，展現基層團結、士氣高昂的氣氛。

▲民進黨中西區、北區市議員參選人林建南完成黨內初選登記，立法委員王定宇、黃捷到場陪同，五個後援會會長齊聚力挺，展現基層團結氣勢。（記者林東良翻攝）

林建南表示，四年前曾參與黨內初選，雖未能順利出線，但這段期間他從未離開地方，而是持續深耕中西區與北區，站在第一線服務市民，用實際行動累積地方信任，也讓自己在歷練中更加成熟。他指出，今天完成登記，不只是個人再次出發，更承載許多鄉親的期待與託付。

▲民進黨中西區、北區市議員參選人林建南完成黨內初選登記，立法委員王定宇、黃捷到場陪同，五個後援會會長齊聚力挺，展現基層團結氣勢。（記者林東良翻攝）

林建南近年進入台南市政府社會局服務，擔任機要秘書期間，實際接觸弱勢家庭、社福團體與基層服務人員，對社會安全網與福利制度有更全面的理解，也進一步堅定投入公共事務、為民服務的決心。

▲民進黨中西區、北區市議員參選人林建南完成黨內初選登記，立法委員王定宇、黃捷到場陪同，五個後援會會長齊聚力挺，展現基層團結氣勢。（記者林東良翻攝）

林建南成長於中西區，成家後定居北區，長期生活與服務的場域正是此次參選選區。他指出，中西區與北區是台南老城區與商業核心交會的重要地帶，面臨文化保存、城市更新及產業發展等多重課題，需要熟悉地方、具備行政經驗的民意代表，為地方爭取更多資源。

▲民進黨中西區、北區市議員參選人林建南完成黨內初選登記，立法委員王定宇、黃捷到場陪同，五個後援會會長齊聚力挺，展現基層團結氣勢。（記者林東良翻攝）

身為兩個孩子的父親，林建南也關注教育議題、少子化趨勢，以及青年世代在就業與生活上所面臨的壓力。他強調，未來將持續為年輕世代發聲，爭取更友善的就業與成家環境。

▲民進黨中西區、北區市議員參選人林建南完成黨內初選登記，立法委員王定宇、黃捷到場陪同，五個後援會會長齊聚力挺，展現基層團結氣勢。（記者林東良翻攝）

林建南表示，完成初選登記只是開始，接下來將以「深耕不曾離開」的精神，持續團結基層、穩健前行，全力爭取選民認同，為中西區、北區及台南市的未來持續打拚。

深耕不曾離開　林建南完成民進黨初選登記再戰中西區、北區市議員

