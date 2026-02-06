新北副市長帶隊稽查裕隆城！鎖定公安食安...電動車充電樁也列入

▲新北市副市長朱惕之帶隊突襲檢查新店裕隆城公安食安。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

農曆春節將至，新北市各大百貨商場、市場湧入驚人採買人潮，為了防止業者大量進貨導致貨品堆積、阻礙逃生出口，新北市副市長朱惕之今（6日）下午3時親自領軍公安小組，突擊新店知名商場「裕隆城」進行聯合大稽查，針對公安、食安甚至最新的「電動車充電樁」安全性全面掃視，要讓市民安心過好年。

新北市政府表示，適逢年節消費高峰，各大知名餐廳擠滿團圓過節民眾，業者因應需求大量進貨，常發生貨品亂堆導致避難動線受阻、食品衛生管理鬆散等問題。為此，公安聯合稽查小組針對全市規模前10大的大賣場、百貨公司展開強力清查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新北市副市長朱惕之檢查新店裕隆城美食街是否符合食品安全規則。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局指出，目前已針對轄內2687家人潮眾多場所完成消防安全檢查，並針對7處大型場所進行春節搶救演練；工務局則鎖定64家面積超過3000平方公尺的賣場抽查「防火避難設施」，若有違規缺失，現場立即依照建築法規處分，絕不寬貸。

新北市副市長朱惕之強調，業者在搶賺年節財的同時，必須提供安全無虞的食品與環境，隨時保持逃生通道暢通，「公安、食安沒有假期，將持續督促業者落實自主管理，守護市民生命財產安全。」

▲新北市副市長朱惕之針對逃生路線檢查。（圖／記者陸運陞翻攝）