新北副市長帶隊稽查裕隆城！鎖定公安食安...電動車充電樁也列入

▲▼新北市副市長朱惕之帶隊突襲檢查新店裕隆城公安食安。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市副市長朱惕之帶隊突襲檢查新店裕隆城公安食安。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

農曆春節將至，新北市各大百貨商場、市場湧入驚人採買人潮，為了防止業者大量進貨導致貨品堆積、阻礙逃生出口，新北市副市長朱惕之今（6日）下午3時親自領軍公安小組，突擊新店知名商場「裕隆城」進行聯合大稽查，針對公安、食安甚至最新的「電動車充電樁」安全性全面掃視，要讓市民安心過好年。

新北市政府表示，適逢年節消費高峰，各大知名餐廳擠滿團圓過節民眾，業者因應需求大量進貨，常發生貨品亂堆導致避難動線受阻、食品衛生管理鬆散等問題。為此，公安聯合稽查小組針對全市規模前10大的大賣場、百貨公司展開強力清查。

▲▼新北市副市長朱惕之帶隊突襲檢查新店裕隆城公安食安。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市副市長朱惕之檢查新店裕隆城美食街是否符合食品安全規則。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局指出，目前已針對轄內2687家人潮眾多場所完成消防安全檢查，並針對7處大型場所進行春節搶救演練；工務局則鎖定64家面積超過3000平方公尺的賣場抽查「防火避難設施」，若有違規缺失，現場立即依照建築法規處分，絕不寬貸。

新北市副市長朱惕之強調，業者在搶賺年節財的同時，必須提供安全無虞的食品與環境，隨時保持逃生通道暢通，「公安、食安沒有假期，將持續督促業者落實自主管理，守護市民生命財產安全。」

▲▼新北市副市長朱惕之帶隊突襲檢查新店裕隆城公安食安。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市副市長朱惕之針對逃生路線檢查。（圖／記者陸運陞翻攝）

02/04 全台詐欺最新數據

南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

西部第一慢城「嘉義大林」！抓猴旅社直擊　最大酒家轉型賣豆花

不必與建商分容積！內政部修法推「自主都更」　一條龍服務來了

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

矽光子飆股「抓去關」+1　雍智科技下周一起處置到3／4

快訊／高雄男喝醉離奇4樓墜下！採光罩躺1天　送醫搶救不治

《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心斥責：請劇組負起責任

俄軍高階將領遭連開多槍！　曾負責瓦格納兵變談判

夢幻聯動！　F.F.O、ARKis拋震撼彈確定「一起辦見面會」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

春節前凝聚警民力量　金山警召開座談強化治安護童

春節前凝聚警民力量　金山警召開座談強化治安護童

新北市金山警分局今（6日）下午召開「守護萬金石安全座談會」，邀請中央及地方民意代表服務團隊、萬里、金山、石門區里長及各界代表共同參與，與會人員約100人，出席踴躍、現場互動熱絡。另針對易生事端場所，如卡拉OK、快炒店等業者負責人亦到場參與，就治安座談、重要節日安全維護及強化護童等議題共同討論。

確保抽水效能　新北公布2大抽水站試抽蓄水時程

確保抽水效能　新北公布2大抽水站試抽蓄水時程

新北發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

新北發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

維安簡訊漏標「演練」　蔣：事先已有說明

維安簡訊漏標「演練」　蔣：事先已有說明

馬岡潮間帶生態疑遭毒害　里長怒斥生態殺手

馬岡潮間帶生態疑遭毒害　里長怒斥生態殺手

