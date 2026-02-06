員林「雲霄飛車路」恐怖落差奪命　斥資4656萬整修堤岸道路

▲彰化石笱排水堤岸道路有「雲霄飛車路」稱號，將動工整治。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市石笱排水堤岸道路因為橋樑銜接處落差極大，屢傳交通事故，被用路人冠上「雲霄飛車路」，終於啟動全面改造！今（2月6日）上午舉辦「石笱排水堤岸道路（賜福橋至五汴橋段）改善工程」開工動土典禮，將斥資4656萬整修，預計今年6月完工啟用。

彰化縣長王惠美表示，石笱排水全線整治歷時約15年，直至2021年才完成，大幅提升了防洪能力，縣府於2022年起，陸續將條件成熟的水防道路提升為一般道路，此次路段即是重點之一。她感謝市公所、代表會及縣議會的支持，展現了縣市合作、府會齊心推動地方建設的決心。

▲彰化石笱排水堤岸道路有「雲霄飛車路」稱號，今舉行動土典禮。（圖／縣府提供）

該段堤岸道路問題存在已久，許多橋梁接點處高低落差驚人，汽車行經像在坐雲霄飛車，機車更是容易因瞬間落差而失控摔倒，鄉親長期承受不便與風險，改善刻不容緩。總經費為4,656萬元，其中彰化縣政府補助2,000萬元，員林市公所自籌2,656萬元。改善範圍涵蓋石笱排水兩側堤岸道路，單側長度約3.1公里，合計全長約6.2公里。

員林市代理市長賴致富進一步指出，沿線約有7座橋梁存在明顯高低落差，尤其以浮圳路一帶最為嚴重，車輛轉入後連續起伏，已成事故熱點。本次工程並非僅是表面刨鋪，而是全面刨除舊有路基，重新夯實基礎，並採用軟性水泥等工法強化地層承載力，從根本避免因地下水位變化導致沉陷，屬於結構性改善，以徹底降低行車風險。

他特別感謝縣長王惠美在農曆年前送上建設大禮，縣府補助2000萬元，加上市公所自籌2656萬元，總工程經費達4656萬元。此工程亦是承接前市長游振雄的規劃，終於在各方協力下推動。

