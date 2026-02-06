　
地方 地方焦點

員林「雲霄飛車路」恐怖落差奪命　斥資4656萬整修堤岸道路

▲彰化石笱排水堤岸道路有雲霄飛車路稱號，將動工整治。（圖／縣府提供）

▲彰化石笱排水堤岸道路有「雲霄飛車路」稱號，將動工整治。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市石笱排水堤岸道路因為橋樑銜接處落差極大，屢傳交通事故，被用路人冠上「雲霄飛車路」，終於啟動全面改造！今（2月6日）上午舉辦「石笱排水堤岸道路（賜福橋至五汴橋段）改善工程」開工動土典禮，將斥資4656萬整修，預計今年6月完工啟用。

彰化縣長王惠美表示，石笱排水全線整治歷時約15年，直至2021年才完成，大幅提升了防洪能力，縣府於2022年起，陸續將條件成熟的水防道路提升為一般道路，此次路段即是重點之一。她感謝市公所、代表會及縣議會的支持，展現了縣市合作、府會齊心推動地方建設的決心。

▲彰化石笱排水堤岸道路有雲霄飛車路稱號，將動工整治。（圖／縣府提供）

▲彰化石笱排水堤岸道路有「雲霄飛車路」稱號，今舉行動土典禮。（圖／縣府提供）

該段堤岸道路問題存在已久，許多橋梁接點處高低落差驚人，汽車行經像在坐雲霄飛車，機車更是容易因瞬間落差而失控摔倒，鄉親長期承受不便與風險，改善刻不容緩。總經費為4,656萬元，其中彰化縣政府補助2,000萬元，員林市公所自籌2,656萬元。改善範圍涵蓋石笱排水兩側堤岸道路，單側長度約3.1公里，合計全長約6.2公里。

員林市代理市長賴致富進一步指出，沿線約有7座橋梁存在明顯高低落差，尤其以浮圳路一帶最為嚴重，車輛轉入後連續起伏，已成事故熱點。本次工程並非僅是表面刨鋪，而是全面刨除舊有路基，重新夯實基礎，並採用軟性水泥等工法強化地層承載力，從根本避免因地下水位變化導致沉陷，屬於結構性改善，以徹底降低行車風險。

他特別感謝縣長王惠美在農曆年前送上建設大禮，縣府補助2000萬元，加上市公所自籌2656萬元，總工程經費達4656萬元。此工程亦是承接前市長游振雄的規劃，終於在各方協力下推動。

▲彰化石笱排水堤岸道路有雲霄飛車路稱號，將動工整治。（圖／縣府提供）

▲▼彰化石笱排水堤岸道路有雲霄飛車路稱號，將動工整治。（圖／縣府提供）

▲彰化石笱排水堤岸道路有雲霄飛車路稱號，將動工整治。（圖／縣府提供）

02/04 全台詐欺最新數據

員林「雲霄飛車路」恐怖落差奪命　斥資4656萬整修堤岸道路

沙子宸入選經典賽　彰化鄉親直呼驕傲單

沙子宸入選經典賽　彰化鄉親直呼驕傲單

世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單今（6）日正式出爐，來自彰化藝術高中的旅美投手沙子宸驚喜入選，年僅21歲的他成為陣中最年輕的投手之一。這位被球迷暱稱為「大沙」的彰化子弟，憑著非科班出身卻一路拚進美國職棒的勵志故事，不僅被縣長王惠美盛讚「彰化之光」，更讓家鄉球迷為之沸騰，直呼「彰化的驕傲」。

惡保母打臉彈額頭　可憐2歲童滿臉黑青

惡保母打臉彈額頭　可憐2歲童滿臉黑青

性侵女網友　噁男辯：有等30秒她沒反抗

性侵女網友　噁男辯：有等30秒她沒反抗

彰化警防搶演練超逼真　尖叫聲嚇壞民眾

彰化警防搶演練超逼真　尖叫聲嚇壞民眾

血荒告急！捐血即免費遊全台最美成美文化園

血荒告急！捐血即免費遊全台最美成美文化園

彰化石笱排水落差雲霄飛車動土

