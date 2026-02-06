2026桃園年貨大街開幕　張善政：串連南北市場活絡城市經濟

▲桃園市長張善政今天上午會同議長邱奕勝主持2026桃園年貨大街開幕式。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（6）日上午會同議長邱奕勝出席「2026桃園年貨大街開幕式」，張善政表示，桃園年貨大街串連南北桃園，即日率先於桃園藝文廣場熱鬧開賣，2月10日則由中壢銀河廣場接力開跑，歡迎民眾把握機會前來採購年貨，共同感受桃園年節熱鬧氛圍。

▲桃園市長張善政、議長邱奕勝與多位市議員、里長等人在年貨大街開幕式上合影。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，農曆春節將近，許多市民朋友已開始採買年貨，桃園商圈與傳統市場匯集多元且物美價廉的優質商品，各式年節所需皆能在桃園一站購足。為刺激年節買氣，活動期間只要消費滿2000元即可參加抽獎，有機會將iPhone17等多項好禮帶回家。

議長邱奕勝指出，全力支持桃園年貨大街活動，支持攤商及桃園市政府這個有義意的活動，鼓勵大家踴躍購買，為新年添新喜。

經發局說明，「2026桃園市年貨大街」活動桃園場自2月6日至15日，中壢場則自2月10日至14日登場，營業時間平日為14時至22時，假日為10時至22時，兼顧不同族群採買需求。活動匯集多元年貨商品與特色伴手禮，結合在地小農及桃園知名品牌店家，以產地直銷概念提供新鮮、優質且價格實惠的年節商品，展現桃園年節消費特色。

▲桃園市長張善政致贈參與攤商福袋，提前祝福新年快樂。（圖／市府新聞處提供）

「2026桃園市年貨大街」活動由桃園巿政府、桃園巿議會、桃園巿政府經發局督辦，並由桃園巿伴手禮協會主辦，桃園巿觀光商圈發展協會等團體協辦。為呼應「買年貨、來桃園」，今年「2026桃園巿年貨大街」展售年貨商品計有桃園在地各式農特產品、桃園知名伴手禮、桃園美食禮盒、桃園金牌好店、應時年節禮盒、傳統美食禮盒、應景臘味年貨、養生南北雜貨、喜慶糖果餅干商品、添吉添褔報春花卉、居家實用電器百貨、工商食品、文創商品、新春居家佈置飾物等等。

另外，桃園巿各局處及慈濟等公益團體設攤政策宣導，推動社會公益，街頭藝人表演才藝，讓年貨大街活動更顯熱鬧溫馨，寓消費知性於樂趣，吃、喝、玩、樂、欣賞才藝演出，應有盡有，走逛一圈一次性到位採購完成，省時省力，還可參加抽獎及扭蛋帶回獎品。

經發局強調，這次年貨大街透過公私協力模式，整合市府行政資源與桃園市伴手禮協會專業能量，凝聚在地業者力量，轉化為推動城市經濟的實質動力。為刺激買氣，活動期間推出多項促銷優惠，詳細活動內容、時程及參與方式，可至經發局活動網站查詢（網址：https://tygoodmarket.kktix.cc/events/tygoodmarket）。