透天厝抽水馬達突起火冒煙　南消提醒電氣設備保養不可少

▲台南市安南區透天住宅一樓後方抽水馬達起火冒煙，消防人員迅速到場射水搶救，火勢很快獲得控制。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區6日上午發生一起住宅火警，一處透天民宅一樓後方突然冒出濃煙與火花，鄰近住戶察覺異狀後立即通報消防單位，消防人員迅速到場搶救，所幸火勢控制及時，未造成人員傷亡，也未延燒至其他空間。

台南市消防局指出，接獲報案後，立即派遣鄰近分隊前往處理，總計出動消防車輛12輛、消防人員28名。消防人員抵達現場後，確認起火點位於住宅一樓後方的抽水馬達處，隨即破門入室佈線射水，火勢在短時間內順利撲滅。

消防局表示，抽水馬達、加壓馬達等設備，多半設置於住家後方或較為潮濕的角落，長期運轉下容易產生積塵、散熱不良或電線老化等問題，若周邊又堆放可燃物，一旦設備過熱，極可能引發火災。尤其此類設備常處於長時間通電狀態，即使住戶外出不在家，仍有起火風險，民眾不可掉以輕心。

消防局長楊宗林表示，民眾應定期檢視家中抽水馬達及各類電氣設備的運作情形，若發現有異音、異味、外殼溫度異常升高等狀況，應立即停止使用，並請專業人員檢修或汰換。同時應保持設備周邊淨空，避免堆放雜物，降低助燃風險。

市長黃偉哲呼籲，住家內各項電氣設備務必落實定期保養，電暖器、除濕機等高功率家電，應使用獨立插座，避免共用延長線導致過熱釀災。市長也提醒，家中裝設「住宅用火災警報器（住警器）」對於電氣火災的早期發現相當重要，能在火災初期即時偵測異常並發出警示聲響，爭取寶貴應變時間，守護家人與財產安全。