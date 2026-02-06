川普公開力挺高市贏得眾院大選　陸外交部：涉日內政不評論

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

針對美國總統川普公開支持日本首相高市早苗，以及中美領導人通話內容等議題作出回應。中國外交部今（6）日舉行例行記者會，發言人林劍強調，中方一貫秉持不干涉內政原則。

日本《共同社》報導指，日本眾議院選舉將於2月8日舉行投票。美國總統川普於2月5日在社群平台發帖，表示「完全且全面支持」日本首相高市早苗及自民黨與日本維新會的執政聯盟，並盛讚高市是強大且睿智的領導者。川普同時透露，已邀請高市早苗於3月19日訪問白宮。

針對川普挺日首相言論，林劍指出，「選舉是日本的內政，我不作評論。關於中美兩國元首通電話，我們已經發佈了消息稿。」

《路透社》分析指出，川普此次在選舉期間明確表態支持特定政治力量實屬「罕見」。近期川普頻頻介入外國選舉，包括先前在阿根廷及宏都拉斯選舉中均曾表達特定立場。此次對日本選舉的高調介入，再次引起國際社會對其干預他國內政意圖的熱議。

▲日本首相高市早苗獲得川普力挺，為選情加分。（圖／路透）

高市早苗作為日本憲政史上首位女性首相，其施政方針被視為「安倍晉三路線」的延續，核心特點為「經濟抗通膨」與「國防自主化」。此次在距離投票日僅16天的關鍵時刻宣布解散眾議院，主要基於三項戰略考量：

第一，尋求民意背書與施政正當性。高市內閣上任之初雖具備高民調優勢，但因其鷹派立場與修憲主張在黨內外仍存異議。透過提前改選，高市企圖利用「新揆蜜月期」的民氣，將閣揆身分轉化為實質選票，確立其在自民黨內部的領導威信。

第二，確立「安倍經濟學」轉型與防衛增稅計畫；第三，反制反對黨整合與派閥餘波。在日本自民黨經歷派閥政治獻金風暴後，高市急於透過改選來清洗舊有派閥陰影，並趕在在野黨尚未完成跨黨派選舉協調前，以突襲式解散壓縮其備戰時間。高市早苗此次解散國會，若能順利勝選，將象徵日本政壇正式進入「後安倍時代」的高市轉型期。