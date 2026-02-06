　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流南下「後天最冷」體感最低剩2度　1000公尺山區有望降雪

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流明天南下，影響至下周一清晨，周日將是最冷時刻。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流明天(7日)南下，預估影響至下周一清晨，周日將是最冷的時刻，沿海空曠地區局部低溫下探6度到7度，苗栗體感溫度最低僅剩2度，明晚到周日高山可能下雪，且桃園以北、宜蘭海拔僅1000公尺以上的山區就有降雪機會。

氣象署表示，寒流明天南下，馬祖、金門及中部以北、宜花率先轉冷，其他地區晚起亦轉冷，明天晚間起至周日清晨馬祖、金門及北台灣有10度左右或以下低溫。

周日冷空氣影響最明顯，北部、宜蘭白天高溫不超過13、14度，中部、台南、花東約14至18度、高屏22度，周日至下周一清晨台南以北、宜蘭花蓮、金門馬祖普遍有10度以下低溫，高屏、台東有局部10度左右或以下低溫。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲低溫分布。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員鄭傑仁表示，這波冷空氣預計從周六影響到下周一清晨，最冷時間點落在周日到周一清晨，西部、宜蘭低溫約9度到12度，花東約11到14度，局部地區會再低1到2度，「甚至北部沿海空曠地區有機會出現局部6到7度，這波冷空氣較強，相較上次因輻射冷卻作用達到寒流標準，周末這波冷空氣將是入冬最強寒流。」

根據氣象署體感溫度預報，本島部分，周日苗栗體感溫度最低下探2度，新竹縣、新竹市體感溫度最低3度，彰化縣最低4度。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，今日鋒面通過，北部及宜花地區有短暫雨，南部、台東地區及中部山區有局部雨，中部平地亦有零星雨；明天水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭地區、雙北山區有雨，並有局部較大雨勢，北部有短暫雨，花東及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，明晚至周日清晨南部有零星短暫雨；周日、下周一水氣逐漸減少，轉多雲到晴。

氣象署表示，若溫度與水氣條件配合，明天晚上起至周日南部、台東海拔3000公尺以上，中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上及桃園以北、宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。

後續天氣趨勢，鄭傑仁說明，下周一白天過後回溫，下周二溫度將更進一步回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大，各地高溫可達20度以上，南部甚至可到26度，清晨低溫部分，北部、宜蘭12到13度，中南部、花東14到16度，感受涼冷。下周二各地以多雲到晴為主，東半部、恆春半島有零星短暫雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

不過鄭傑仁提醒，下周三又有鋒面通過，後續東北季風增強或大陸冷氣團南下，將有一波降雨、降溫，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨；中部以北、宜蘭低溫約14到15度，南部、花東約16到19度。

下周四仍持續受到東北季風或冷氣團影響，下周五減弱，各地溫度回升，下周四雨區縮小為東半部、恆春半島，下周五剩花東和恆春有雨，下周六後環境轉乾，下個周日可能又有一波東北季風影響。

02/04 全台詐欺最新數據

448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心：請劇組負責
AIT半個月訪盧秀燕3次！盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生
快訊／《豆腐媽媽》替身重摔！民視發聲道歉
快訊／「周休三日」夢碎！
快訊／讓廠商開刀...2名醫停業1月　中榮挨罰10萬　
中榮名醫鄭文郁100萬交保！母不捨喊冤

自認是過氣YouTuber！　聖結石曝「10大好處」：辛苦了，我明白

出社會後被摧殘！她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

吃貨路跑「1km1補給」！國宴鵝48家美食上陣　3／21崙背超展開

新北副市長帶隊稽查裕隆城！鎖定公安食安...電動車充電樁也列入

快訊／讓廠商開刀！衛生局開罰台中榮總10萬　2名醫停業1月

把口罩放口袋！她褲子一拉「刮出16公分傷口」　網嚇：有些很銳利

寒流南下「後天最冷」體感最低剩2度　1000公尺山區有望降雪

雲林禽流感！魚塭亂丟316死鵝　緊急撲殺1626隻...鵝屍堆成山

快訊／桃園苗栗「濃霧特報」　能見度不足200公尺

存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

西部第一慢城「嘉義大林」！抓猴旅社直擊　最大酒家轉型賣豆花

不必與建商分容積！內政部修法推「自主都更」　一條龍服務來了

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

矽光子飆股「抓去關」+1　雍智科技下周一起處置到3／4

快訊／高雄男喝醉離奇4樓墜下！採光罩躺1天　送醫搶救不治

《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心斥責：請劇組負起責任

俄軍高階將領遭連開多槍！　曾負責瓦格納兵變談判

夢幻聯動！　F.F.O、ARKis拋震撼彈確定「一起辦見面會」

【開大絕討摸】貓咪狂對奴才撒嬌蹭蹭：理理我！

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

看到插頭出現「2顏色」快停用！　可能引發火災

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

幾歲開始不給親戚小孩紅包　網曝1時間

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

快訊／11縣市低溫特報「北北基非常寒冷」　連凍3天

人瑞娶看護！子女「不能提婚姻無效訴訟」

今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流下探6度

北捷車廂驚見老鼠亂竄　官方緊急回應

快訊／11縣市低溫特報「跌破10℃」　7地非常寒冷

今年最強寒流！專家曝4大特徵　10度以下區域擴大

帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師卻提2疑點

寒流來襲一氧化碳中毒頻傳　南消推洗腦MV籲謹記五要

寒流來襲一氧化碳中毒頻傳　南消推洗腦MV籲謹記五要

根據中央氣象署最新資料顯示，一波強烈寒流自2月7日起南下影響台灣，各地氣溫明顯轉冷，可能出現10度以下低溫，台南市消防局提醒，寒流期間熱水器使用頻繁，極易增加一氧化碳中毒風險，經消防署統計，截至目前為止，2026年度全國已發生一氧化碳中毒案件6件，造成1人死亡、25人送醫，呼籲民眾務必提高警覺。

天冷「起床5步驟」防心肌梗塞　國健署：動作太快易出事

天冷「起床5步驟」防心肌梗塞　國健署：動作太快易出事

寒流來襲別大意！南消公園消防分隊進校園教幼童防火避難

寒流來襲別大意！南消公園消防分隊進校園教幼童防火避難

「雲街」出現！鄭明典：冷空氣往南擴展影響台灣

「雲街」出現！鄭明典：冷空氣往南擴展影響台灣

寒流急探6℃高山追雪有望　回暖時間點曝

寒流急探6℃高山追雪有望　回暖時間點曝

天氣氣象氣象署寒流降溫降雪低溫鋒面冷空氣

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

