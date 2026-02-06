寒流南下「後天最冷」體感最低剩2度　1000公尺山區有望降雪

▲寒流明天南下，影響至下周一清晨，周日將是最冷時刻。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流明天(7日)南下，預估影響至下周一清晨，周日將是最冷的時刻，沿海空曠地區局部低溫下探6度到7度，苗栗體感溫度最低僅剩2度，明晚到周日高山可能下雪，且桃園以北、宜蘭海拔僅1000公尺以上的山區就有降雪機會。

氣象署表示，寒流明天南下，馬祖、金門及中部以北、宜花率先轉冷，其他地區晚起亦轉冷，明天晚間起至周日清晨馬祖、金門及北台灣有10度左右或以下低溫。

周日冷空氣影響最明顯，北部、宜蘭白天高溫不超過13、14度，中部、台南、花東約14至18度、高屏22度，周日至下周一清晨台南以北、宜蘭花蓮、金門馬祖普遍有10度以下低溫，高屏、台東有局部10度左右或以下低溫。

▲低溫分布。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員鄭傑仁表示，這波冷空氣預計從周六影響到下周一清晨，最冷時間點落在周日到周一清晨，西部、宜蘭低溫約9度到12度，花東約11到14度，局部地區會再低1到2度，「甚至北部沿海空曠地區有機會出現局部6到7度，這波冷空氣較強，相較上次因輻射冷卻作用達到寒流標準，周末這波冷空氣將是入冬最強寒流。」

根據氣象署體感溫度預報，本島部分，周日苗栗體感溫度最低下探2度，新竹縣、新竹市體感溫度最低3度，彰化縣最低4度。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，今日鋒面通過，北部及宜花地區有短暫雨，南部、台東地區及中部山區有局部雨，中部平地亦有零星雨；明天水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭地區、雙北山區有雨，並有局部較大雨勢，北部有短暫雨，花東及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，明晚至周日清晨南部有零星短暫雨；周日、下周一水氣逐漸減少，轉多雲到晴。

氣象署表示，若溫度與水氣條件配合，明天晚上起至周日南部、台東海拔3000公尺以上，中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上及桃園以北、宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。

後續天氣趨勢，鄭傑仁說明，下周一白天過後回溫，下周二溫度將更進一步回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大，各地高溫可達20度以上，南部甚至可到26度，清晨低溫部分，北部、宜蘭12到13度，中南部、花東14到16度，感受涼冷。下周二各地以多雲到晴為主，東半部、恆春半島有零星短暫雨。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

不過鄭傑仁提醒，下周三又有鋒面通過，後續東北季風增強或大陸冷氣團南下，將有一波降雨、降溫，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨；中部以北、宜蘭低溫約14到15度，南部、花東約16到19度。

下周四仍持續受到東北季風或冷氣團影響，下周五減弱，各地溫度回升，下周四雨區縮小為東半部、恆春半島，下周五剩花東和恆春有雨，下周六後環境轉乾，下個周日可能又有一波東北季風影響。