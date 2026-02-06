　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社群平台「全被小孩加一遍」　大票爸媽崩潰：剩臉書能躲？

世代大逆轉！爸媽開始躲小孩　媽媽嘆社群空間被入侵

▲媽媽苦笑表示，幾乎所有社群平台都被孩子追蹤，只剩Facebook能躲。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

結婚生子之後，許多父母發現「擁有自己的時間與空間」成了奢侈的事，特別在數位社群時代，連網路上的自由都難保。日前有位媽媽在Threads分享自身經歷，透露自己13歲的國一兒子已經精通各種社群平台，竟然直接拿她的手機，替自己追蹤媽媽的所有社群帳號，讓她驚呼「我現在只剩下Facebook可以躲了嗎？」

這位媽媽表示，兒子平時就熟練使用Instagram、Threads、TikTok和Discord，LINE則是家庭日常溝通工具。沒想到，兒子某天不聲不響直接使用她的手機帳號，主動追蹤自己的IG與Threads帳號，讓她當場傻眼，也讓她原本在網路上的一點個人空間瞬間「破防」，只能轉往FB躲避，「但那邊又是長輩的地盤」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這則發文引發不少家長共鳴，許多網友紛紛留言分享相似經驗，有人苦笑表示，「不加她好友還會臭臉，連線上遊戲也要陪玩，最後只好把她加入黑名單」、「以前是躲爸媽，現在是爸媽躲小孩，輪迴啊」、「我只剩X跟噗浪沒被發現，FB要躲長輩、Threads要躲女兒，真的心很累」。

還有家長提到，「女兒上次跟我吵架把我退追蹤，我反而開心得不得了」、「媽媽只想靜一靜，但小孩無所不在」、「活到這把年紀，第一次看見是媽媽在躲小孩，太幽默了」。

儘管讓人哭笑不得，不少人也指出，現代孩子普遍不太喜歡與長輩共用社群，若主動追蹤、互動，其實也反映出親子關係良好。有網友暖心表示，「你一定是個很好的媽媽，否則早被孩子拉黑」、「有媽媽願意分享真實心聲，反而讓人覺得親切又有趣」。

在親子關係逐漸數位化的時代，父母與孩子的界線與互動也面臨全新挑戰。從過去「爸媽掌控社群」的年代，進入到如今「爸媽反過來守住自己的社群空間」，也讓人重新思考數位時代的親密與界線該如何拿捏。

延伸閱讀
102歲人瑞突娶68歲看護遭疑「粉紅收屍隊」　律師逆風：陳松勇也是
身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「家樂福」3字將走入歷史　起家厝新地主曝改建計畫
布魯克林「雷射除掉」獻給老爸刺青　貝克漢心碎
AV女神河北彩伽「重大消息」曝光！　粉絲驚喜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

社群平台「全被小孩加一遍」　大票爸媽崩潰：剩臉書能躲？

2026北港燈會「潮光潮」首跨界武德宮辦演唱會　信仰、藝術與音樂一次看

自認是過氣YouTuber！　聖結石曝「10大好處」：辛苦了，我明白

出社會後被摧殘！她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

吃貨路跑「1km1補給」！國宴鵝48家美食上陣　3／21崙背超展開

新北副市長帶隊稽查裕隆城！鎖定公安食安...電動車充電樁也列入

快訊／讓廠商開刀！衛生局開罰台中榮總10萬　2名醫停業1月

把口罩放口袋！她褲子一拉「刮出16公分傷口」　網嚇：有些很銳利

寒流南下「後天最冷」體感最低剩2度　1000公尺山區有望降雪

雲林禽流感！魚塭亂丟316死鵝　緊急撲殺1626隻...鵝屍堆成山

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

社群平台「全被小孩加一遍」　大票爸媽崩潰：剩臉書能躲？

2026北港燈會「潮光潮」首跨界武德宮辦演唱會　信仰、藝術與音樂一次看

自認是過氣YouTuber！　聖結石曝「10大好處」：辛苦了，我明白

出社會後被摧殘！她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

吃貨路跑「1km1補給」！國宴鵝48家美食上陣　3／21崙背超展開

新北副市長帶隊稽查裕隆城！鎖定公安食安...電動車充電樁也列入

快訊／讓廠商開刀！衛生局開罰台中榮總10萬　2名醫停業1月

把口罩放口袋！她褲子一拉「刮出16公分傷口」　網嚇：有些很銳利

寒流南下「後天最冷」體感最低剩2度　1000公尺山區有望降雪

雲林禽流感！魚塭亂丟316死鵝　緊急撲殺1626隻...鵝屍堆成山

藍台中市長民調時間「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

鳳小岳超寵妻新年紅包「無限位數」　用Emporio Armani紳士穿搭營造儀式感

聞《豆腐媽媽》替身出事　苗可麗坦承「我絕對不做這件事」

新北運動中心場館全面升級　侯友宜邀春節運動迎新年

跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動　侯友宜：新泰連通關鍵時刻

獨／新局長看這！北市警M-Police當Google搜個資　未成年照查55次

淡水水資中心變身戶外教室　500學童體驗學水資源循環

「南京龍江公辦都更」簽約！　蓋複合型社宅2031完工

鄭伊健接台劇「配音竟是他」！導演認證：絕配　李李仁要簽名省紅包

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

生活熱門新聞

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

看到插頭出現「2顏色」快停用！　可能引發火災

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

幾歲開始不給親戚小孩紅包　網曝1時間

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

寒流南下「後天最冷」體感最低剩2度　1000公尺山區有望降雪

快訊／11縣市低溫特報「北北基非常寒冷」　連凍3天

快訊／11縣市低溫特報「跌破10℃」　7地非常寒冷

人瑞娶看護！子女「不能提婚姻無效訴訟」

北捷車廂驚見老鼠亂竄　官方緊急回應

今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流下探6度

今年最強寒流！專家曝4大特徵　10度以下區域擴大

更多熱門

相關新聞

Meta擬測試社群平台付費訂閱

Meta擬測試社群平台付費訂閱

Meta 傳出正規劃在旗下多個社群平台測試全新的付費訂閱服務，未來用戶可透過訂閱方式，解鎖進階功能與強化版 AI 體驗，而現有核心服務仍將維持免費。

房仲沒經營社群為何業績卻超好？網點出關鍵

房仲沒經營社群為何業績卻超好？網點出關鍵

Threads「無廣告淨土」將走入歷史！

Threads「無廣告淨土」將走入歷史！

郭台銘「滿頭白髮」甜摟曾馨瑩　造型引議論

郭台銘「滿頭白髮」甜摟曾馨瑩　造型引議論

AI摘要分走點閱　全球媒體面臨轉型

AI摘要分走點閱　全球媒體面臨轉型

關鍵字：

親子互動社群平台數位親子家庭生活數位時代

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

中華隊30人名單正式出爐

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面