地方 地方焦點

北市傳漢他病毒死亡案　南投衛生局提醒鼠類排泄物消毒再丟棄

▲三不原則，讓空間只屬於你，不「鼠」於牠！5要6不！預防新型A型流感。（圖／南投縣衛生局提供）

▲防鼠三不原則。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台北市大安區近日驚傳漢他病毒死亡病例，因歲末將至，南投縣衛生局提醒民眾大掃除時注意落實防鼠，若發現鼠類排泄物，應佩戴口罩、手套，以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑消毒30分鐘後，再以拋棄式紙巾清理，避免病毒隨空氣揚起造成感染。

依據疾病管制署近期公布資料，今年首例漢他病毒症候群死亡個案為北部70多歲具慢性病史男性，因家中發現鼠跡且感染後引發敗血症不幸病逝；縣府衛生局說明，漢他病毒為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭帶有病毒鼠類排泄物污染之塵土、物體，或被咬傷，就有感染風險，呼籲民眾家居謹守「防鼠三不原則」：「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。

▲勤洗手預防病毒傳染。（圖／南投縣衛生局提供）

▲勤洗手預防病毒傳染。

另每年12月至3月為禽流感高峰期，自111年底起累計H5N1確診案件已達135件，受H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒；衛生局指出，預防新型A型流感（如H5N1）有「5要6不」原則：「要確保禽肉蛋類完全熟食、要養成肥皂勤洗手習慣、出現症狀要戴口罩就醫、公費對象要定期接種流感疫苗、要均衡飲食與運動提升免疫力；不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。」

衛生局長陳南松呼籲，近期日夜溫差大，正值呼吸道疾病好發期，加上尾牙聚會與春節旅遊頻繁，傳播風險顯著增加，請民眾落實個人衛生習慣，若出現呼吸困難、胸痛或意識改變等徵兆，應儘速就醫並配合醫師用藥，以降低重症風險；衛福部南投醫院、臺中榮總埔里分院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院及東華醫院等6家醫院，於農曆一月初一至初三（2月17日至2月19日）都開設「上呼吸道傳染病特別門診」，提供兒科、感染科、胸腔內科及非兒科/胸內/感染科等實體門診服務，相關資訊請洽衛生局網站（傳染病防治專區）網址：http://www.ntshb.gov.tw，接種疫苗前請民眾先洽詢各鄉鎮市衛生所及合約醫療院所，或撥打衛生局專線2220904洽詢。

更多新聞
《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心：請劇組負責
AIT半個月訪盧秀燕3次！盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生
快訊／《豆腐媽媽》替身重摔！民視發聲道歉
快訊／「周休三日」夢碎！
快訊／讓廠商開刀...2名醫停業1月　中榮挨罰10萬　
中榮名醫鄭文郁100萬交保！母不捨喊冤

歲末大掃除防鼠三不原則漢他病毒死亡個案人畜共通傳染病

