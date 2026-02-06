　
    • 　
>
地方 地方焦點

「馬」上通風！寒流來襲一氧化碳中毒頻傳　南消推洗腦MV籲謹記五要

▲寒流來襲一氧化碳中毒事故頻傳，台南市消防局提醒使用熱水器務必保持通風。（記者林東良翻攝，下同）

▲寒流來襲一氧化碳中毒事故頻傳，台南市消防局提醒使用熱水器務必保持通風。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

根據中央氣象署最新資料顯示，一波強烈寒流自2月7日起南下影響台灣，各地氣溫明顯轉冷，可能出現10度以下低溫，台南市消防局提醒，寒流期間熱水器使用頻繁，極易增加一氧化碳中毒風險，經消防署統計，截至目前為止，2026年度全國已發生一氧化碳中毒案件6件，造成1人死亡、25人送醫，呼籲民眾務必提高警覺。

▲寒流來襲一氧化碳中毒事故頻傳，台南市消防局提醒使用熱水器務必保持通風。（記者林東良翻攝，下同）

農曆馬年即將到來，台南市消防局為守護市民生命安全，特別發揮創意，改編經典神曲〈愛你一萬年〉，推出防災宣導洗腦MV〈平安一萬年〉，以朗朗上口的旋律提醒民眾，寒流與春節期間使用熱水器洗澡時，一定要「保持通風」，讓全家人在馬年都能「馬」上平安，遠離一氧化碳中毒這個看不見的隱形殺手。

消防局指出，一氧化碳中毒事故往往防不勝防。統計顯示，自114年至今，全台共發生一氧化碳中毒案件26件，造成5人死亡、63人送醫，其中近9成事故，肇因於屋外式熱水器安裝在通風不良的環境。提醒市民應依環境條件選擇合適的熱水器型式，室內或陽台通風不良處，應使用強制排氣型、電熱或太陽能熱水器。

▲寒流來襲一氧化碳中毒事故頻傳，台南市消防局提醒使用熱水器務必保持通風。（記者林東良翻攝，下同）
此外，春節圍爐吃火鍋時，也應注意室內空氣流通，使用瓦斯桶或卡式爐後務必關閉開關，避免瓦斯外洩，降低中毒與火災風險。

消防局長楊宗林表示，新春期間氣溫變化大，民眾常因寒冷而緊閉門窗，若瓦斯熱水器安裝不當或室內通風不良，極易引發一氧化碳中毒事故，呼籲市民落實瓦斯及熱水器使用安全「五要」原則：
一、要安全品牌：認明CNS及TGAS標誌。
二、要正確型式：室內空間應安裝強制排氣型熱水器（FE式）。
三、要安全安裝：由具備合格證照的技術士施工。
四、要定期檢修：檢查瓦斯管線是否老舊受損或漏氣。
五、要保持通風：陽台勿加裝窗戶或晾曬大量衣物，確保空氣流通。

市長黃偉哲也叮嚀市民朋友，冬季是一氧化碳中毒的高峰期，使用瓦斯爐具及熱水器時，一定要保持通風。若不幸發現瓦斯外洩，務必牢記「禁、關、推、離」4步驟：禁止使用火源及電器、關閉瓦斯桶、輕推門窗保持通風，並立即離開現場撥打119處理。

▲寒流來襲一氧化碳中毒事故頻傳，台南市消防局提醒使用熱水器務必保持通風。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也提醒，冬季同時是心血管疾病高發期，若出現胸悶、心悸、冒冷汗等症狀，消防局救護車皆配備12導程心電圖設備，請立即撥打119請求協助，市府將持續守護市民與社區安全，讓大家安心歡度平安快樂的新春佳節。

02/04 全台詐欺最新數據

448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

南消六大和緯分隊帶幼童化身小小消防員

南消六大和緯分隊帶幼童化身小小消防員

為讓防火觀念從小扎根，台南市消防局第六大隊和緯分隊，前往轄內天資幼兒園，辦理消防安全宣導活動，透過實際射水體驗、認識消防車與互動教學，讓幼童化身「小小消防員」，在歡樂氣氛中學習正確的防火與避難觀念。

南消一大白河分隊福安宮揮毫宣導消防安全

南消一大白河分隊福安宮揮毫宣導消防安全

歲末迎馬年防災不打烊南消五大深入南灣活動中心宣導火災速退避

歲末迎馬年防災不打烊南消五大深入南灣活動中心宣導火災速退避

寒流來襲別大意！南消公園消防分隊進校園教幼童防火避難

寒流來襲別大意！南消公園消防分隊進校園教幼童防火避難

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

寒流一氧化碳中毒南消

