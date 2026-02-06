蕭旭岑嗆AIT處長「只比科長大一點」　綠委：欠缺對外交代表基本尊重

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

1.25兆國防特別預算持續遭藍白封殺，美國在台協會（AIT）處長谷立言近日不斷提及通過該預算的重要性，外界解讀是在對藍白喊話。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（6日）直言，「谷立言只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是，台灣卻被比司長小的官員要求東要求西，很奇怪」。對此，綠委陳冠廷回應，相關發言與事實不符，也欠缺對駐台美方最高外交代表的基本尊重，應予以更正。

陳冠廷指出，AIT處長是美方派駐台灣層級最高的外交官員，具高度代表性與政策溝通功能，在台美關係中扮演關鍵橋樑角色。以過度簡化甚至貶抑的方式形容其職務，不僅失準，也容易造成外界誤解，對雙邊互動沒有正面幫助。

陳冠廷表示，現任AIT處長谷立言為美國國務院資深職業外交官，擁有近三十年資歷，長期深耕印太事務。在來台履新前，曾任美國駐日本東京大使館公使，屬於使館核心高階層級；在華府期間，也曾擔任白宮國安會日本與東亞經濟事務處主任，以及國務院東亞暨太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並曾被遴選為亞太經濟合作會議（APEC）經濟委員會主席，實際參與區域經貿與安全政策協調。

陳冠廷進一步指出，谷立言處長也曾於賓州美國陸軍戰爭學院兼任國務院顧問與教授，直接參與軍事戰略與國家安全相關教學與研究，具備跨外交與國防體系的專業背景；並曾獲美國國防部傑出文職人員服務獎章，以及多項國務院榮譽與表現優異獎章肯定，專業歷練完整且深厚。

陳冠廷強調，對外關係建立在事實與專業基礎上，無論朝野，都應以負責任態度面對重要外交夥伴與其代表人物。公共發言若失之輕率，不僅無助於政策討論，也容易對外傳遞錯誤訊號。

陳冠廷呼籲相關人士以更精準、審慎的方式談論外交體系與職務層級，共同維護台灣對外關係的穩定與互信。