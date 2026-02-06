Saja boys現身士林「搶銀行」　表特女神所長率快打部隊包圍逮人

▲北市士林街頭驚見大批警力民眾嚇問「銀行被搶？」原來是警方超狂防搶演練。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區劍潭路日前突然出現大批全副武裝警力，警車鳴笛、員警持槍戒備，現場氣氛緊繃，不少民眾嚇得停下腳步圍觀，甚至在社群平台熱議「發生什麼事？銀行被搶了嗎？」原來這並非突發案件，而是士林分局結合轄內金融機構，辦理「加強重要節日安全維護工作」防搶暨攔截圍捕演練，模擬真實情境，強化警方第一線應變能力。

士林分局指出，年節前夕金融機構現金往來頻繁，容易成為歹徒覬覦目標，為防範強盜、搶奪及人質挾持等重大治安事件，特別選定瑞興銀行士林分行作為演練場地，透過實兵演練檢視通報、封鎖、攔截與圍捕作為，確保關鍵時刻能快速壓制、降低危害。

▲歹徒扮「獵魔女團」搶銀行 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

值得一提的是，這次演練歹徒角色設定超吸睛，由2名犯嫌「變裝」成時下流行的「獵魔女團 Saja boys」造型行搶，結合KPOP韓流文化與動畫歌舞都市奇幻電影元素，造型相當搶眼，讓現場不少小朋友直呼「我認得！」也成功讓原本嚴肅的防搶演練瞬間成為焦點。

演練過程中，士林分局勤務中心第一時間掌握狀況，即時通報歹徒特徵並啟動攔截圍捕機制，快打部隊迅速趕抵支援，嫌犯一度挾持人質企圖對峙，現場情勢緊張。

▲女警花所長蔡岱娟（紅圈） 。（圖／記者黃宥寧翻攝）



而這場壓制行動的現場指揮官，正是女警花所長蔡岱娟。蔡所長臨危不亂，沉著指揮警力包圍、喝令嫌犯放下武器，氣勢絲毫不輸歹徒，讓犯嫌當場「手腳發麻」不敢輕舉妄動，最後警方趁勢壓制逮捕，成功化解危機。

據了解，蔡岱娟早在2014年就曾登上中央警察大學表特版，當年因排球比賽被封為「排球女神」，她自介興趣專長更是幽默寫下「比ya、照鏡子和吃」，一度引發討論、愛慕者眾，不過網友也只能嘆息「已死會，只能純欣賞」。

▲表特排球女神蔡所長指揮快打部隊包圍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分局強調，金融機構與警方在防搶、防詐工作上是密不可分的夥伴，透過逼真且具創意的實兵演練，不僅能強化警力快速反應與協調能力，也能提升金融機構員工警覺性與應變能力，同時讓民眾更能識別潛在危險與詐騙風險，共同守護社區治安。