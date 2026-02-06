太子集團「神獸豪車」拍賣時間地點曝光　3月初警察大學登場

▲太子集團公司與主嫌名下超跑豪車預計在3月公開拍賣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，目前已陸續約談拘提上百名被告，同時查扣集團45億元資產，其中最受人矚目的是35輛各知名廠牌的頂級超跑，北檢囑託行政執行署台北分署進行鑑價後，預計近日公告於警專拍賣，法務部長鄭銘謙日前在一個公開場合中，意外透露這批神獸級豪車，最快在三月初公開拍賣，而行政執行署最快下周就會公告拍賣細節。

北檢主任檢察官林彥均與檢察官謝仁豪、陳怡君共同偵辦太子集團，從2025年8月立案之初，就向法院聲請扣押集團持有的11戶和平大苑豪宅在內，價值38億餘元的不動產，同時隨著案件偵辦進度，陸續查扣35輛各式名車，目前除部分暫時停放在和平大苑停車場，其餘統一移至贓物庫存放。

根據調查局日前公布的查扣資料，這批名車包括被封為「馬王」的法拉利 LaFerrari，綽號「山豬王」的布加迪 Chiron，麥拉倫 P1、保時捷918 Spyder、法拉利 SF90、麥拉倫 720S、藍寶堅尼 URUS、保時捷Spyder RS、保時捷992、保時捷Taycan。

由於超跑不如房產，容易掉價且保管不易，北檢啟動偵查中變價程序，囑託台北執行分署進行拍賣變現，外界曾多次傳出各種不同的拍賣時間，實際上，因為這次單一案件拍賣車輛較多，且部分車輛登記並不在未到案的主嫌李添名下，需要完成法定的公示送達程序，甚至連拖運都要先找專家進行鑑價或洽詢，因此相關機關對拍賣時程都十分低調保密。

針對拍賣細節，台北地檢署僅表示，一切依執行署公告為準。據了解，而行政執行署最快下周就會公告拍賣細節，而法務部長鄭銘謙日前在一個公開場合中，也意外透露了這場拍賣，確實將在三月初進行。