吃貨路跑「1km1補給」！國宴鵝48家美食上陣　3／21崙背超展開

▲主辦單位舉行記者會宣布，「動吃懂吃」吃貨路跑將於3月21日在崙背千巧谷登場。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

新年度最顛覆想像的路跑活動正式登場，把運動變好吃、把美食變健康的《2026突破BMI 動吃懂吃－環遊世界之台灣小吃篇》，由中華民國商業合作發展協會主辦，今（6）日舉行記者會宣布，活動將於3月21日在雲林縣崙背鄉千巧谷牛樂園牧場周邊熱鬧開跑，預計吸引上千名跑者齊聚，用雙腳跑出美食地圖，用味蕾認識台灣。

該活動主打全台首創、目前唯一的「1公里1補給站」美食型路跑，全程每一公里設置一處在地美食與產業補給站，單一補給站至少集結6家以上廠商，換算下來，全程最高可串聯多達48家在地品牌參與，讓跑者邊跑邊吃、邊補給邊長知識，徹底翻轉過去「只能喝水、吞能量膠」的傳統路跑印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲記者會現場全體帶動操熱身，氣氛歡樂。（圖／記者游瓊華翻攝）

主辦單位指出，本屆活動以「動得健康、吃得聰明、懂得來源」為核心精神，結合健康促進與食農教育，把整條賽道打造成一條「會移動的美食產業廊道」。跑者踩過的每一步，不只是完成公里數，更是走進雲林農產、食品加工與地方品牌的故事現場，兼顧運動體驗與文化深度，帶動地方觀光與消費動能。

記者會現場也提前「試跑」補給站內容，主辦單位直接把部分補給站搬進會場，現煎、現煮、現切輪番上陣，香氣瀰漫整個會場。包括陞煇食品提供的國產優質豬肉料理、「段」泰國蝦端出的鮮甜泰國蝦、海中寶海鮮的現流海味、崙背李排骨酥的經典台式風味，以及玉山碾米帶來的台灣好米飯香，讓媒體搶先體驗「還沒開跑就先吃飽」的震撼場面。

回顧2025年首屆活動，當時吸引超過600名跑者報名參與，活動結束後，最常被提起的回饋竟只有一句話：「吃太飽，真的跑不動！」這句話意外成為活動最佳宣傳標語。今年第二屆移師雲林崙背，主辦團隊更進一步升級內容，希望把這份「幸福的負擔」，打造為全台跑者口耳相傳的美食型運動指標賽事。

▲俊凱說，活動報名截止至3月3日，路跑將於3月21日正式開跑，希望全台跑者與鄉親朋友把握機會「手刀報名」。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了補給站火力全開，本屆完賽禮同樣誠意十足，規劃包含活動紀念衣、保冰袋、紀念毛巾、手機氣囊支架與專屬紀念獎牌等多項實用好物，讓跑者不只跑得過癮、吃得滿足，也能把滿滿回憶帶回家收藏。

中華民國商業合作發展協會理事長、陞煇食品股份有限公司總經理曾俊凱表示，今年是第二屆「動吃懂吃」吃貨路跑，特別選在雲林崙背千巧谷舉辦，感謝地方鄉親、產業夥伴與公所團隊的大力支持。他指出，活動最大亮點就是「1公里1補給站」，單一補給站至少6家廠商進駐，全程最高可達48家業者聯手上陣。

▲全程每一公里設置一處在地美食與產業補給站，單一補給站至少集結6家以上廠商。（圖／記者游瓊華翻攝）

曾俊凱說，活動報名截止至3月3日，路跑將於3月21日正式開跑，希望全台跑者與鄉親朋友把握機會「手刀報名」，一起力挺這場兼具健康與地方行銷意義的活動。他強調，希望透過路跑活動，把雲林在地美食推向全台，打造「台灣最棒的美食之鄉、美食之都」。

在特色美食方面，本屆活動網羅多項指標級食材，包括2024年國宴指定用鵝、「段」泰國蝦今年榮獲米其林二星風味獎肯定的產品、陞煇食品提供的國產豬肉料理，並加碼羊肉爐、牛小排與龍蝦等高級食材，讓補給站規格直接升級為「移動式美食街」，堪稱史上最豪華路跑補給配置。

主辦單位表示，「動吃懂吃」不只是一場路跑賽事，更是一個結合健康促進、食農教育、地方創生與觀光發展的整合平台，期盼透過媒體曝光與全民參與，為崙背注入人潮與消費動能，讓雲林美食與產業實力持續被全台看見。

▲「段」泰國蝦今年榮獲米其林二星風味獎肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）