　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃貨路跑「1km1補給」！國宴鵝48家美食上陣　3／21崙背超展開

▲主辦單位舉行記者會宣布，「動吃懂吃」吃貨路跑將於3月21日在崙背千巧谷登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲主辦單位舉行記者會宣布，「動吃懂吃」吃貨路跑將於3月21日在崙背千巧谷登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

新年度最顛覆想像的路跑活動正式登場，把運動變好吃、把美食變健康的《2026突破BMI 動吃懂吃－環遊世界之台灣小吃篇》，由中華民國商業合作發展協會主辦，今（6）日舉行記者會宣布，活動將於3月21日在雲林縣崙背鄉千巧谷牛樂園牧場周邊熱鬧開跑，預計吸引上千名跑者齊聚，用雙腳跑出美食地圖，用味蕾認識台灣。

該活動主打全台首創、目前唯一的「1公里1補給站」美食型路跑，全程每一公里設置一處在地美食與產業補給站，單一補給站至少集結6家以上廠商，換算下來，全程最高可串聯多達48家在地品牌參與，讓跑者邊跑邊吃、邊補給邊長知識，徹底翻轉過去「只能喝水、吞能量膠」的傳統路跑印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲主辦單位舉行記者會宣布，「動吃懂吃」吃貨路跑將於3月21日在崙背千巧谷登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲記者會現場全體帶動操熱身，氣氛歡樂。（圖／記者游瓊華翻攝）

主辦單位指出，本屆活動以「動得健康、吃得聰明、懂得來源」為核心精神，結合健康促進與食農教育，把整條賽道打造成一條「會移動的美食產業廊道」。跑者踩過的每一步，不只是完成公里數，更是走進雲林農產、食品加工與地方品牌的故事現場，兼顧運動體驗與文化深度，帶動地方觀光與消費動能。

記者會現場也提前「試跑」補給站內容，主辦單位直接把部分補給站搬進會場，現煎、現煮、現切輪番上陣，香氣瀰漫整個會場。包括陞煇食品提供的國產優質豬肉料理、「段」泰國蝦端出的鮮甜泰國蝦、海中寶海鮮的現流海味、崙背李排骨酥的經典台式風味，以及玉山碾米帶來的台灣好米飯香，讓媒體搶先體驗「還沒開跑就先吃飽」的震撼場面。

回顧2025年首屆活動，當時吸引超過600名跑者報名參與，活動結束後，最常被提起的回饋竟只有一句話：「吃太飽，真的跑不動！」這句話意外成為活動最佳宣傳標語。今年第二屆移師雲林崙背，主辦團隊更進一步升級內容，希望把這份「幸福的負擔」，打造為全台跑者口耳相傳的美食型運動指標賽事。

▲主辦單位舉行記者會宣布，「動吃懂吃」吃貨路跑將於3月21日在崙背千巧谷登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲俊凱說，活動報名截止至3月3日，路跑將於3月21日正式開跑，希望全台跑者與鄉親朋友把握機會「手刀報名」。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了補給站火力全開，本屆完賽禮同樣誠意十足，規劃包含活動紀念衣、保冰袋、紀念毛巾、手機氣囊支架與專屬紀念獎牌等多項實用好物，讓跑者不只跑得過癮、吃得滿足，也能把滿滿回憶帶回家收藏。

中華民國商業合作發展協會理事長、陞煇食品股份有限公司總經理曾俊凱表示，今年是第二屆「動吃懂吃」吃貨路跑，特別選在雲林崙背千巧谷舉辦，感謝地方鄉親、產業夥伴與公所團隊的大力支持。他指出，活動最大亮點就是「1公里1補給站」，單一補給站至少6家廠商進駐，全程最高可達48家業者聯手上陣。

▲主辦單位舉行記者會宣布，「動吃懂吃」吃貨路跑將於3月21日在崙背千巧谷登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全程每一公里設置一處在地美食與產業補給站，單一補給站至少集結6家以上廠商。（圖／記者游瓊華翻攝）

曾俊凱說，活動報名截止至3月3日，路跑將於3月21日正式開跑，希望全台跑者與鄉親朋友把握機會「手刀報名」，一起力挺這場兼具健康與地方行銷意義的活動。他強調，希望透過路跑活動，把雲林在地美食推向全台，打造「台灣最棒的美食之鄉、美食之都」。

在特色美食方面，本屆活動網羅多項指標級食材，包括2024年國宴指定用鵝、「段」泰國蝦今年榮獲米其林二星風味獎肯定的產品、陞煇食品提供的國產豬肉料理，並加碼羊肉爐、牛小排與龍蝦等高級食材，讓補給站規格直接升級為「移動式美食街」，堪稱史上最豪華路跑補給配置。

主辦單位表示，「動吃懂吃」不只是一場路跑賽事，更是一個結合健康促進、食農教育、地方創生與觀光發展的整合平台，期盼透過媒體曝光與全民參與，為崙背注入人潮與消費動能，讓雲林美食與產業實力持續被全台看見。

▲主辦單位舉行記者會宣布，「動吃懂吃」吃貨路跑將於3月21日在崙背千巧谷登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「段」泰國蝦今年榮獲米其林二星風味獎肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心：請劇組負責
AIT半個月訪盧秀燕3次！盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生
快訊／《豆腐媽媽》替身重摔！民視發聲道歉
快訊／「周休三日」夢碎！
快訊／讓廠商開刀...2名醫停業1月　中榮挨罰10萬　
中榮名醫鄭文郁100萬交保！母不捨喊冤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自認是過氣YouTuber！　聖結石曝「10大好處」：辛苦了，我明白

出社會後被摧殘！她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

吃貨路跑「1km1補給」！國宴鵝48家美食上陣　3／21崙背超展開

新北副市長帶隊稽查裕隆城！鎖定公安食安...電動車充電樁也列入

快訊／讓廠商開刀！衛生局開罰台中榮總10萬　2名醫停業1月

把口罩放口袋！她褲子一拉「刮出16公分傷口」　網嚇：有些很銳利

寒流南下「後天最冷」體感最低剩2度　1000公尺山區有望降雪

雲林禽流感！魚塭亂丟316死鵝　緊急撲殺1626隻...鵝屍堆成山

快訊／桃園苗栗「濃霧特報」　能見度不足200公尺

存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

自認是過氣YouTuber！　聖結石曝「10大好處」：辛苦了，我明白

出社會後被摧殘！她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

吃貨路跑「1km1補給」！國宴鵝48家美食上陣　3／21崙背超展開

新北副市長帶隊稽查裕隆城！鎖定公安食安...電動車充電樁也列入

快訊／讓廠商開刀！衛生局開罰台中榮總10萬　2名醫停業1月

把口罩放口袋！她褲子一拉「刮出16公分傷口」　網嚇：有些很銳利

寒流南下「後天最冷」體感最低剩2度　1000公尺山區有望降雪

雲林禽流感！魚塭亂丟316死鵝　緊急撲殺1626隻...鵝屍堆成山

快訊／桃園苗栗「濃霧特報」　能見度不足200公尺

存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

西部第一慢城「嘉義大林」！抓猴旅社直擊　最大酒家轉型賣豆花

不必與建商分容積！內政部修法推「自主都更」　一條龍服務來了

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

矽光子飆股「抓去關」+1　雍智科技下周一起處置到3／4

快訊／高雄男喝醉離奇4樓墜下！採光罩躺1天　送醫搶救不治

《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心斥責：請劇組負起責任

俄軍高階將領遭連開多槍！　曾負責瓦格納兵變談判

夢幻聯動！　F.F.O、ARKis拋震撼彈確定「一起辦見面會」

客人目睹嚇壞！廚師工作一半全身脫光　「頭栽進油鍋」慘死

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

生活熱門新聞

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

看到插頭出現「2顏色」快停用！　可能引發火災

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

幾歲開始不給親戚小孩紅包　網曝1時間

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

快訊／11縣市低溫特報「北北基非常寒冷」　連凍3天

人瑞娶看護！子女「不能提婚姻無效訴訟」

今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流下探6度

北捷車廂驚見老鼠亂竄　官方緊急回應

快訊／11縣市低溫特報「跌破10℃」　7地非常寒冷

今年最強寒流！專家曝4大特徵　10度以下區域擴大

帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師卻提2疑點

更多熱門

相關新聞

雲林禽流感　魚塭亂丟316死鵝撲殺1626隻

雲林禽流感　魚塭亂丟316死鵝撲殺1626隻

再爆惡劣棄置禽流感死禽事件！防疫漏洞引發高度關注。雲林縣動植物防疫所於本月4日接獲通報，在口湖鄉一處魚塭旁發現遭人隨意棄置的316隻死亡肉鵝，更有部分已腐敗發臭，追溯至四湖的肉鵝畜牧場，更發現場內禽隻橫屍遍野，怵目驚心。

雲林騎士追撞違停貨車亡！　熱心駕駛救人反遭誣陷

雲林騎士追撞違停貨車亡！　熱心駕駛救人反遭誣陷

陳庭妮領軍　ASICS RUN 2026暢跑溪頭山林

陳庭妮領軍　ASICS RUN 2026暢跑溪頭山林

北港武德宮起火點在「幹部辦公室」　主委PO文曝無奈

北港武德宮起火點在「幹部辦公室」　主委PO文曝無奈

警車變送暖車　雲林警25年不間斷送愛到家

警車變送暖車　雲林警25年不間斷送愛到家

關鍵字：

路跑美食雲林補給站中華民國商業合作發展協會千巧谷

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面