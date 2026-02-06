讓廠商執刀！2名醫「專業養成不易」法院裁定交保　檢方當庭抗告

▲台中榮總醫師楊孟寅及鄭文郁。（圖／翻攝台中榮總網站）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中榮總驚爆有神經外科醫師讓廠商執刀，中榮6日證實，已決議將醫師楊孟寅、鄭文郁停止手術業務並移送考績會。另外，本案已由台中市衛生局送台中地檢署偵辦，檢方分「他」字案偵辦，昨天依違反醫師法將楊、鄭及陳姓醫材廠等3人向法院聲請羈押，稍早法院裁定楊、鄭2名醫師各100萬元交保，陳姓醫材廠商50萬元交保；3人均限居、限境、限海。據了解，檢察官當庭提出抗告。

台中地院指出，3人涉嫌從2023年起，使未具合法醫師資格之人，執行核心醫療業務違反醫師法，並且涉犯詐欺取財、業務登載不實等罪、犯罪嫌疑重大，有反覆實施詐欺取財犯罪之虞，具有刑事訴訟法101條之一的羈押事由。

然而考量，羈押是最後的手段，3人已坦承犯行，相關的證據資料已經扣案或偵訊完畢，無串供滅證之虞，又本案非屬於法定重罪，也沒有具體證據可以證明3人有逃亡意圖，考量被告等人醫療專業養成不易，而且本案經媒體披露後已收警惕之效，為了確保司法偵查能夠順利進行並預防再犯。

最終裁定楊姓被告、鄭姓被告各准以新台幣100萬元具保，並且限制住居及限制出境出海，至於陳姓被告部分則准以新台幣50萬元具保，並且限制住居及限制出境出海，禁止從事醫療核心行為，如不符裁定得於10日內提起抗告。據了解，檢察官已當庭提出抗告。