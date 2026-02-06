快訊／桃園苗栗「濃霧特報」　能見度不足200公尺

▲濃霧特報。（圖／氣象署）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今日下午4時55分針對2縣市發布濃霧特報。氣象署提醒，今晚至明(7)日晨中部以北及金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，目前桃園及苗栗已或將出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

濃霧特報

影響時間：06日下午至06日晚上

＊影響區域：桃園市、苗栗縣

▲寒流南下，低溫將跌破10度。（示意圖／記者姜國輝攝）

根據氣象署預報，今日白天北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮約23至26度，南部及台東約25至29度，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫下降。

另外，今晚至明晨中部以北及金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度；明日東南部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機率。

氣象署指出，明日受寒流影響，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。

寒流持續影響到下周一，台南以北及宜蘭低溫9至14度，南部、花東及澎湖11至17度；高溫預測，北部、宜蘭及金門12至17度，中部、花蓮及澎湖14至23度，南部18至27度，台東18至23度。

