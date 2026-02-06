　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太想唱歌卻出事！笨賊偷娃娃機藍芽卡拉OK組　頭卡洞口遭活逮

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區今（6日）下午，三俊街302號一間娃娃機店，有民眾發現，一名男子頭部卡在娃娃機的出貨口，需要警消協助脫困。警消人員到場，協助脫困後，男子頭部有些許擦、挫傷，但意識清楚、拒絕送醫。由於男子並非機台場主及廠商維修人員，目前警方將其帶回派出所釐清原因。

▲▼張男偷取機台內的卡拉OK，卻被卡在出貨口，警消協助脫困交由警方偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男偷取機台內的卡拉OK，卻被卡在出貨口，警消協助脫困交由警方偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項竊盜前科的36歲張姓男子，今天下午2時許，徒步走進入樹林三俊街的娃娃機店內，直接盯上價值300元的藍芽卡拉OK組機台，見店內沒人後，俯身從機台出貨口，企圖徒手將機台內的商品偷出，卻不料洞口過於狹小，整個人被卡住不能動彈，直到台主看監視器發現，撥打110報案處理。

▲▼張男偷取機台內的卡拉OK，卻被卡在出貨口，警消協助脫困交由警方偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男被卡在出貨口，機台主發現報案處理。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達娃娃機店，發現張男仍卡在機台洞口，立即通知119派人前來協助脫困，經警消一番努力，終於協助張男脫困，頭頸部有輕微擦挫傷，表示不須送醫。警方隨即帶回偵辦，張男坦承，因非常喜歡藍芽卡拉OK組，又多次夾不到，今天才會下手行竊。警詢後依竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

▲▼張男偷取機台內的卡拉OK，卻被卡在出貨口，警消協助脫困交由警方偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消人員將張男救出，警方依竊盜罪嫌偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心：請劇組負責
AIT半個月訪盧秀燕3次！盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生
快訊／《豆腐媽媽》替身重摔！民視發聲道歉
快訊／「周休三日」夢碎！
快訊／讓廠商開刀...2名醫停業1月　中榮挨罰10萬　
中榮名醫鄭文郁100萬交保！母不捨喊冤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄男喝醉離奇4樓墜下！採光罩躺1天　送醫搶救不治

「2026臺北國際書展」最高檢察署不缺席　出版品熱銷破400本

快訊／友人家續攤斷片！男離奇4樓墜落　採光罩躺1天無呼吸心跳

憲法法庭判決《全民健保法》部分違憲　3名大法官：法庭組成不合法

假電信儲值網頁釣魚詐騙！金門民眾誤輸卡資　慘被盜刷7萬

太想唱歌卻出事！笨賊偷娃娃機藍芽卡拉OK組　頭卡洞口遭活逮

到高雄找朋友！醉婦突抓狂持酒瓶「爆頭」　28歲女店員傷勢曝光

中榮名醫鄭文郁100萬交保！母不捨喊冤：女兒不求高升還被內鬥

Saja boys現身士林「搶銀行」　表特女神所長率快打部隊包圍逮人

太子集團「神獸豪車」拍賣時間地點曝光　3月初警察大學登場

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

快訊／高雄男喝醉離奇4樓墜下！採光罩躺1天　送醫搶救不治

「2026臺北國際書展」最高檢察署不缺席　出版品熱銷破400本

快訊／友人家續攤斷片！男離奇4樓墜落　採光罩躺1天無呼吸心跳

憲法法庭判決《全民健保法》部分違憲　3名大法官：法庭組成不合法

假電信儲值網頁釣魚詐騙！金門民眾誤輸卡資　慘被盜刷7萬

太想唱歌卻出事！笨賊偷娃娃機藍芽卡拉OK組　頭卡洞口遭活逮

到高雄找朋友！醉婦突抓狂持酒瓶「爆頭」　28歲女店員傷勢曝光

中榮名醫鄭文郁100萬交保！母不捨喊冤：女兒不求高升還被內鬥

Saja boys現身士林「搶銀行」　表特女神所長率快打部隊包圍逮人

太子集團「神獸豪車」拍賣時間地點曝光　3月初警察大學登場

西部第一慢城「嘉義大林」！抓猴旅社直擊　最大酒家轉型賣豆花

不必與建商分容積！內政部修法推「自主都更」　一條龍服務來了

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

矽光子飆股「抓去關」+1　雍智科技下周一起處置到3／4

快訊／高雄男喝醉離奇4樓墜下！採光罩躺1天　送醫搶救不治

《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心斥責：請劇組負起責任

俄軍高階將領遭連開多槍！　曾負責瓦格納兵變談判

夢幻聯動！　F.F.O、ARKis拋震撼彈確定「一起辦見面會」

客人目睹嚇壞！廚師工作一半全身脫光　「頭栽進油鍋」慘死

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

社會熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　身旁金庫放3千萬

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車一家4口受困

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！副駕女脫困傷勢曝

即／台玻總裁林伯實涉10億股權假交現身法院

更多熱門

相關新聞

新北鐵工廠深夜變賭場　老闆夫婦「搞副業」遭檢舉

新北鐵工廠深夜變賭場　老闆夫婦「搞副業」遭檢舉

新北市樹林區大安路一處鐵工廠，近來深夜不僅燈火通明，更是人車進出不斷。樹林警分局接獲情資，工廠內疑有開設賭場，經連日佈線監控，昨（1）日深夜發動突擊搜索，當場破獲隱身在工廠內的職業賭場，逮捕吳姓負責人夫妻及15名賭客，並搜出超過32萬元的現金賭資，訊後分別以賭博罪及社會秩序維護法送辦。

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

快訊／樹林嚴重車禍！機車騎士命危搶救中

快訊／樹林嚴重車禍！機車騎士命危搶救中

宜蘭卡拉OK爆鬥毆　他被K頭滿身血

宜蘭卡拉OK爆鬥毆　他被K頭滿身血

安親班狼師猥褻3女童　拒認罪二審重判7年

安親班狼師猥褻3女童　拒認罪二審重判7年

關鍵字：

樹林娃娃機店卡拉OK

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面