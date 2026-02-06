太想唱歌卻出事！笨賊偷娃娃機藍芽卡拉OK組　頭卡洞口遭活逮

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區今（6日）下午，三俊街302號一間娃娃機店，有民眾發現，一名男子頭部卡在娃娃機的出貨口，需要警消協助脫困。警消人員到場，協助脫困後，男子頭部有些許擦、挫傷，但意識清楚、拒絕送醫。由於男子並非機台場主及廠商維修人員，目前警方將其帶回派出所釐清原因。

▲張男偷取機台內的卡拉OK，卻被卡在出貨口，警消協助脫困交由警方偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項竊盜前科的36歲張姓男子，今天下午2時許，徒步走進入樹林三俊街的娃娃機店內，直接盯上價值300元的藍芽卡拉OK組機台，見店內沒人後，俯身從機台出貨口，企圖徒手將機台內的商品偷出，卻不料洞口過於狹小，整個人被卡住不能動彈，直到台主看監視器發現，撥打110報案處理。

▲張男被卡在出貨口，機台主發現報案處理。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達娃娃機店，發現張男仍卡在機台洞口，立即通知119派人前來協助脫困，經警消一番努力，終於協助張男脫困，頭頸部有輕微擦挫傷，表示不須送醫。警方隨即帶回偵辦，張男坦承，因非常喜歡藍芽卡拉OK組，又多次夾不到，今天才會下手行竊。警詢後依竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

▲警消人員將張男救出，警方依竊盜罪嫌偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）