黃國昌、蕭旭岑接力抨擊AIT處長　許淑華傻眼：完全呼應中共論調

民眾黨主席黃國昌昨日痛批，AIT處長谷立言「干預台灣內政太深」，而國民黨副主席蕭旭岑今（6日）則開嗆谷立言官階「只比科長大一點」。對此，民進黨北市議員許淑華表示，黃國昌與蕭旭岑的說詞，表面上是在攻擊美國官員，但實際上卻完全呼應中共長期的統戰論調，她不禁感慨，當美國正用實際行動支持台灣國防安全時，藍白卻忙著抹黑台美合作。

許淑華表示，美國總統川普日前正式簽署《2026綜合撥款法案》（Consolidated Appropriations Act），其中包含將投入總計超過14億美元的預算，用以支持台灣防衛安全的部分，。

許淑華說明，美國對台投入的14億美元中，包括10億美元投入「台灣安全合作倡議」、3億美元對外軍事融資，以及1.5億美元的國防物資替換經費，可為台灣採購新式防衛裝備、提供軍事服務及軍事教育訓練。許淑華強調，這就是美國政府對保障台灣民主與安全的實際行動，她要感謝美國政府對台灣安全的支持與協助。

然而許淑華指出，當國際民主夥伴支持台灣時，藍白立委卻持續在立法院杯葛國防預算，至今已經高達10次，在野陣營不顧國家安全，讓國防預算一再延宕。

許淑華進一步指出，黃國昌昨日還批評AIT處長谷立言「介入台灣內政」，國民黨副主席蕭旭岑更將谷立言官階貶低為「只比科長大一點」，並質疑台灣被美方「要求東要求西」。

許淑華痛批，黃國昌與蕭旭岑的說詞，表面上是在攻擊美國官員，但實際上卻完全呼應中共長期的統戰論調，她不禁感慨，當美國正用實際行動支持台灣國防安全時，藍白卻忙著抹黑台美合作。

許淑華直指，黃國昌與蕭旭岑的言論，將嚴重傷害台灣的國家利益與國際信任。她藉此向立法院喊話，守護台灣，是每一位中華民國台灣民意代表最基本的責任，更是對2300萬人民安全負責。

最後，許淑華表示，藍白陣營今天擋國防預算，明天就可能再擋關稅、擋外交、擋任何有利台灣的政策，是不是只要是關乎台灣國家利益的事，藍白就配合中共利益，一律先擋再說？