藝文教化迎新春　台南看守所舉辦新春聯歡會關懷收容人

▲台南看守所舉辦收容人新春聯歡會，邀請藝人入所演出，營造溫馨年前氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接新春佳節、營造溫馨的年前氛圍，台南看守所於6日舉辦「收容人新春聯歡會」，特別邀請知名藝人入所演出，並邀請台南地檢署長官等貴賓蒞臨關懷指導，在台南更生輔導團、更生保護會台南分會、台南榮譽觀護人協進會鼎力協助及多家民間廠商熱心贊助下，活動圓滿完成，共有約450名收容人參與。

活動開場，台南看守所于所長以今年暖心國片《陽光女子合唱團》為引，從電影核心元素「愛」出發勉勵收容人。于所長表示，電影以「愛、陪伴與重新出發」為主軸，描繪一群背景各異的人，因彼此陪伴而找回自我價值，這樣的精神也正是南所推動教化活動的初衷。從去年的「人生話劇」到日前的戶外懇親會，一系列活動皆以愛為出發點，期盼收容人即使人生不完美，只要願意重新開始，仍能迎向屬於自己的陽光。

聯歡會節目內容多元豐富，包括動人心弦的流行歌曲演唱、充滿傳統文化特色的川劇變臉表演，以及輕快溫暖的烏克麗麗彈唱。藝人們以專業且真誠的演出，傳遞新春祝福與關懷，讓收容人在音樂與掌聲中，暫時放下生活壓力，感受節慶帶來的溫暖與希望。

多位男性收容人表示，平日生活規律而單調，這樣的聯歡活動讓人「暫時忘記身處看守所」，感受到久違的輕鬆與快樂；女性收容人則普遍提到，最感動的是「被記得、被關心」的感受，溫暖的歌聲與真誠祝福，讓她們在新春前夕感受到如同家人般的支持。

台南看守所指出，本次活動結合更生保護及多元社會資源，充分展現公私協力、共同關懷收容人的精神。未來將持續引入多元教化與藝文活動，結合司法、社會及民間力量，協助收容人建立正向價值觀，為日後順利復歸社會奠定良好基礎。