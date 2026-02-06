雲林禽流感！魚塭亂丟316死鵝　緊急撲殺1626隻...鵝屍堆成山

▲雲林某家肉鵝飼養確診禽流感，場內死亡鵝隻橫屍遍野，畫面令人怵目驚心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

再爆惡劣棄置禽流感死禽事件！防疫漏洞引發高度關注。雲林縣動植物防疫所於本月4日接獲通報，在口湖鄉一處魚塭旁發現遭人隨意棄置的316隻死亡肉鵝，更有部分已腐敗發臭，追溯至四湖的肉鵝畜牧場，更發現場內禽隻橫屍遍野，怵目驚心。

防疫人員立即封鎖現場採樣送驗，並展開溯源調查，確認死禽來源為四湖鄉一處肉鵝飼養場。經實驗室檢驗，該場確診感染H5N1亞型高病原性禽流感病毒，疫情風險升高。防疫所隨即依標準作業程序，針對該場7週齡肉鵝共1,626隻，全面執行撲殺與銷毀作業，同步督導業者完成場區全面清潔與消毒，防堵疫情擴散。

縣長張麗善表示，目前正值禽流感好發季節，養禽業者更應嚴格落實場區生物安全管理，包含防鳥設施、人員管制及消毒流程。她強調，本案業者未依規定通報疫情，反而將死亡禽隻隨意棄置，行為極為惡劣，形同防疫破口，縣府絕不寬貸。縣府將依《動物傳染病防治條例》規定，針對該場不予補償撲殺動物與銷毀物品損失，並可處新台幣100萬元以下罰鍰；另死亡禽隻未依規定送往化製場處理部分，亦將依《畜牧法》另行裁罰。

▲防疫人員穿著防護衣，清理飼養場內死亡肉鵝並進行消毒。（圖／記者游瓊華翻攝）

防疫所所長廖培志說明，確診案例場與棄置死禽地點，已同步加強公共區域消毒作業，並針對兩處地點周邊半徑1公里內禽場全面啟動採樣與訪視，逐場清查健康狀況，嚴密監控疫情變化，防範病毒擴散。廖培志指出，高病原性禽流感主要透過候鳥遷徙帶入病毒，再經產銷系統水平傳播，一旦防疫鬆懈，極易造成連鎖感染，對產業衝擊巨大。他呼籲業者務必落實防鳥設施與門禁管制，人員、車輛、器具、蛋箱與禽籠進出禽場前，均須完成徹底清潔消毒。

防疫單位也提醒，業者應每日自主觀察禽隻精神狀況、食慾與死亡率變化，若發現異常死亡或疑似症狀，務必第一時間通報，切勿心存僥倖私下處理，以免釀成更大防疫破口。通報專線為0932-690674，全天候受理。縣府強調，隨意棄置病死禽隻，不僅危害防疫體系，更可能污染水源與環境，影響公共安全。未來將持續加強稽查與宣導，對違規行為採取「零容忍」態度，守住雲林禽畜產業防線。

▲防疫所人員於四湖鄉確診場執行1,626隻肉鵝撲殺作業。（圖／記者游瓊華翻攝）