大陸 大陸焦點 特派現場

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

▲▼黃金,金價。（圖／路透）

▲黃金。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

隨著國際貴金屬市場價格走高，大陸上（1）月的期貨市場的交易活動明顯升溫。在資金充裕、卻缺乏合適投資去處的背景下，大陸投機資金湧入貴金屬市場，凸顯當局將資本引導至實體經濟所面臨的困難。

新加坡《聯合早報》報導，彭博社引述潘森宏觀經濟研究公司首席中國經濟師威格利（Duncan Wrigley）表示，過去幾個月，白銀、銅、鋁、鎳、錫以及線材期貨市場的短期交易量大幅飆升，很可能是流動性過剩、而其他投資選擇匱乏所致。

報導指出，多年來，寬鬆貨幣一直支撐著經濟運行，但在成長乏力之際，大陸央行被迫加大托底力度。數據顯示，2025年12月廣義貨幣（M2）年增8.5％，快於去年第四季名義GDP僅3.9％的增幅，但零售消費和資本開支並未同步成長。

威格利認為，大陸央行只能確保銀行體系流動性充裕、並引導利率下行，卻無法憑空創造實體經濟中具有吸引力的投資機會，因此資金只能追逐金融市場的回報。

今年大陸約有7兆美元的銀行定期存款到期，這是在房地產行業多年危機、股市回報乏力背景下，居民積累起來的一座「儲蓄大山」。這些資金被釋放之際，具吸引力的投資選項卻在收縮，反而為貴金屬，尤其是黃金，提供了「發光」的機會。

澳盛銀行（ANZ）中國高級策略師邢兆鵬說，房地產曾是資金的主要去向，如今卻被視為虧損資產；銀行存款利率偏低，股市承受政策干預壓力，債券收益率同樣不高，「在這樣的背景下，黃金和白銀成為少數仍能提供可觀回報的投資選擇」。

02/04 全台詐欺最新數據

