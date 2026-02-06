親情不缺席　台南看守所春節懇親會溫馨登場戶外相聚更有年味

▲台南看守所舉辦春節面對面懇親會，收容人與家屬提前感受年節團圓氣氛。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

春節將近，為讓收容人在年節前感受到家庭的溫暖與關懷，台南看守所於2月5日舉辦「春節面對面懇親會」，邀請收容人家屬入所會面，共有收容人及家屬約400人參與，現場氣氛溫馨感人，提前感受過年的團圓氛圍。

為讓收容人在春節前能與家人好好相聚，今年南所首次改在戶外大型場地辦理懇親活動，地點選在所內草地區，空間寬敞、空氣清新，與以往室內懇親會形式大不相同，不少家屬一到場便直呼氣氛輕鬆許多。考量長輩及孩童需求，南所也貼心租用流動廁所，整體動線與設施安排相當周到。

懇親過程中，所長逐桌向收容人勉勵，提醒大家珍惜家庭情感，把握與家人相聚的時光。收容人與家屬彼此關心近況、互相叮嚀打氣，現場洋溢濃厚親情。

活動現場也準備多樣烘焙食品，如蛋捲與點心，讓家屬在聊天之餘能一同享用。不少家屬表示，能在草地旁吃點心、聊天，更像一場家庭聚會，距離感大大降低，對孩子與長輩而言也更加自在。

此外，為增添活動溫度，所方準備拍立得相機，為家屬拍攝合影，記錄收容人與父母、配偶及子女的親密互動，將這份難得的團圓化為珍貴回憶。

台南看守所表示，除本次面對面懇親會外，後續也將於2月6日辦理收容人新春聯歡會，並於2月11日舉辦電話懇親等一系列年前活動，讓收容人在年節前感受持續不間斷的關懷。

活動最後，在溫馨音樂中，收容人與家屬依依惜別、互道珍重，為這場充滿情感的春節懇親會畫下溫暖句點。