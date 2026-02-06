　
社會 社會焦點 保障人權

雲林騎士追撞違停貨車亡！熱心駕駛救人反遭誣陷　行車記錄器還清白

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林縣口湖鄉椬梧光明路4日晚間發生一起死亡車禍！警消接獲民眾報案，指稱光明路宜梧加油站附近有騎士自撞路旁貨車，隨即派遣人車趕赴現場搶救。救護人員抵達後發現，一名男性騎士傷勢嚴重，已無生命跡象，警消趕緊將人送醫搶救，但騎士仍不幸宣告不治。

警消4日晚間7時30分許接獲報案，口湖鄉光明路有一名68歲李姓男子騎乘機車，因不明原因失控撞上吳姓民眾違規停放在路旁的自小貨車。救護人員趕抵現場時，發現李男傷重倒地，緊急送醫後仍因傷勢過重，於當晚宣告不治。

▲雲林騎士撞上違停貨車，送醫宣告不治，現場畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲雲林騎士撞上違停貨車，送醫宣告不治，現場畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

而事發當時，一名路過的李姓貨車駕駛見狀，熱心迴轉將車停在事故後方幫忙警戒，避免騎士遭受二次撞擊，不料卻遭違停貨車司機指稱，是因其迴轉才導致事故。遭指控的熱心李姓駕駛事後提供行車紀錄器影像，警方檢視畫面後發現，騎士在李男迴轉前就已發生碰撞，事實並非如違停貨車吳姓駕駛所述，目前全案已報請雲林地檢署檢察官進行司法相驗。

北港分局表示，自5日起將展開為期三天的交通大執法與宣導，呼籲民眾行車務必注意前方路況，切勿超速搶快。至於整起事故詳細發生原因、經過，以及確切肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

▲雲林騎士撞上違停貨車，送醫宣告不治，現場畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

02/04 全台詐欺最新數據

