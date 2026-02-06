中榮名醫鄭文郁100萬交保！母不捨喊冤：女兒不求高升還被內鬥

▲鄭母（左）與律師辦保，鄭母說，女兒遇到醫院內鬥，非常不捨。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中榮總神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅，涉嫌讓醫材廠商進入手術房執刀，台中地檢署昨日依醫師法、詐欺等罪嫌將鄭、楊及陳姓廠商等3人聲押，台中地院今天（6日）下午裁定2名醫師分別以100萬元交保、陳姓廠商50萬元交保。3人由律師及親友出面辦保，目前還在覓保當中，其中鄭母向媒體表示，「女兒是遇到醫院內鬥，當媽媽的很不捨」。

鄭母表示，女兒（鄭文郁）是被冤枉的，是有心人士為了升職，把有條件升職的人（指鄭）鬥掉，女兒工作很辛苦，時常晚上9點、10點才回到家中，累到飯都吃不下，被這樣內鬥，真的很難過。

鄭母說，女兒是一個脾氣非常好的人，也不求高升，「最近遭媒體爆料，因害怕我擔心，不敢主動向我說，讓我這個當媽媽的很不捨」，鄭母還說，不是只有台中，全台灣的大醫院都鬥得很厲害，尤其是外科。

台中地檢署1月7日接獲台中市府衛生局函報，指台中榮總神經醫學中心疑似發生醫療器材廠商人員違法執行醫療業務，檢察長張介欽旋即指揮民生專組檢察官林芳瑜立案調查。

檢方昨天率中檢重案支援中心、中機站等單位，持搜索票前往中榮神經外科辦公室、鄭等3人住所執行搜索，並約談3人及相關證人到案說明；檢察官訊後認3人涉犯醫師法第28條之未取得合法醫師資格執行醫療業務、刑法詐欺取財罪嫌重大，有串滅證、反覆實施之餘，向法院聲請羈押。

法院今天上午召開羈押庭，下午裁定鄭、楊各具保100萬元，陳50萬元，並限制出境、出海、限制住居，3人由律師與親友代為辦保，目前正在覓保。不過，檢方已當庭提出抗告。