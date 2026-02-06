存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

▲原PO想知道，國民年金能不能不繳？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

要不要繳國民年金，每個人看法不同。近日有一名男網友因失業導致存款見底，在面對國民年金繳費單時感到壓力沉重，因此他就想知道，如果不繳國民年金的話，有關係嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

存款見底難支撐 他欲放棄繳納

這名男網友在Dcard上，以「國民年金可以不繳嗎」為標題發文，詢問廣大網友是否能不繳納國民年金？他透露自己已經失業很長一段時間，至今仍未找到新工作，看著逐漸減少的存款感到非常焦慮，認為現階段難以負擔這筆額外開銷。

對未來保障無感 憂心欠費強制執行

原PO進一步說明，除了經濟壓力外，他認為自己也未必能活這麼久，不一定可以領到退休金。因此他就想知道，如果不繳國民年金的話，有什麼關係嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「失業懲罰金，不繳也沒差」、「他會一直寄信跟你說繳錢的好處，結婚後也一樣，直到10年到期不能補繳」、「不是啊，不是根本不用繳嗎？個人選擇而已，為什麼那麼多人說要繳」、「國民年金一個月一千多，平常每個月就要繳健保、電話費等等的，自己本身每個月還需要固定去看醫生回診，加起來是極大的開銷，這樣每個月還要多支出一千多根本是超級大負擔」。

國民年金有10年緩衝期補繳保費

本站曾報導「轉職、待業空窗期國民年金要繳嗎？ 勞保局一次說清楚」，只要年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且未參加勞保、農保、公教保、軍保的國民就是國民年金納保對象。勞動部勞工保險局副局長李靜韻當時表示，國民年金不論繳多久都有紀錄，退休後可照請領公式拿到。

李靜韻也指出，勞保和國保的主要目的都是保障勞工權益，所以若在轉職、待業期間有繳納國民年金，退休後兩者都能領到。此外，國民年金有10年緩衝期補繳保費，不會有滯納金，只有很少的利息；但如果一直沒有繳，只要超過10年就不能再補，未來給付權益也會受到影響。