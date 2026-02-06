吃薑母鴨、燒酒雞騎車都被抓　婦4度酒駕怪警「尾隨開罰」

▲新北市1名從東南亞嫁來台灣的婦人，1年半之間因酒駕4度受罰，欠繳罰鍰被移送強制執行，新北分署准她分期付款，叮嚀她切勿再酒駕。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北市1名嫁來台灣已20多年的婦人，2024年3月起1年半內，被查獲2度酒駕又2度拒絕酒測，外加無照駕駛等違規，積欠共約60萬元罰鍰，被移送行政執行署新北分署強制執行，婦人到案推稱都是吃完薑母鴨、燒酒雞與麻油雞，就被警察尾隨攔查所致，因她收入不多又得養小孩，新北分署准她分期付款、叮嚀她切勿再酒駕。

這名家住新北市五股區的外配，先是在2024年3月的清晨，騎乘普通重型機車在北市萬華區拒絕酒測，被裁處18萬元罰鍰，加上5年內第2度被查獲無照駕駛，罰鍰2萬4000元，接著同年12月清晨，她騎乘普通重型機車，在萬華區又遇到警方臨檢仍拒做酒測，又被罰36萬元。

去年6月，婦人清晨改騎免駕照的微型電動二輪車上路，又１在萬華區遇到酒測臨檢，她受測但呼氣酒精濃度超過每公升0.25毫克，被罰鍰2400元並依公共危險罪送辦，同年9月，她再度被查獲酒駕，不過這次在北市中正區，酒測值也膨脹到每公升0.43毫克以上，省了裁罰、直接法辦。

婦人2件公共危險罪各判刑2月、5月定讞，均易科罰金結案，但她欠繳拒做酒測、無照駕駛與酒駕罰單，又滯納健保費3萬餘元，合計約60萬元，因為拒繳，陸續被移送新北分署強制執行。

婦人被新北分署通知到案報告財產狀況，表示從東南亞嫁來台灣20多年、已歸化我國，老公過世10多年，她獨力扶養2個小孩，在萬華幫同鄉經營小吃店，凌晨下班習慣吃飽再回家，本件都是她剛好吃完薑母鴨、燒酒雞或麻油雞，騎車上路就被警察尾隨攔查，改騎微型二輪電動車還是被抓。

婦人說得雲淡風輕，新北分署聽得膽戰心驚，力勸婦人酒駕上路很危險、罰鍰很傷荷包，還有小孩靠她扶養，婦人表示確實無力一次繳清罰鍰，新北分署考量她收入不豐，准她分期付款，再度提醒婦人切勿再酒駕，以免害人害己。