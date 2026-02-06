新竹縣長藍營初選白熱化　陳見賢、徐欣瑩今派人領表爭提名

▲國民黨立委徐欣瑩（左）與新竹縣副縣長陳見賢 （右）。（圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長黨內初選愈演愈烈，昨起在新竹縣黨部辦理領表。稍早爭取提名的新竹縣副縣長陳見賢，以及立委徐欣瑩先後都派出代表領表和辦理相關作業。陳陣營呼籲電話民調唯一支持陳見賢；徐陣營則喊話黨中央，初選已存在的瑕疵與舞弊風險，建請黨中央妥適處置，以昭公信。

陳見賢今上午派出發言人田芮熙代表他本人領表，田芮熙表示，今天陳見賢完成領表程序，正式投入國民黨新竹縣長初選。這段時間她在他身邊，看著他一樣忙縣政、一樣開會到很晚，一樣為交通、產業、教育、長照一件一件盯進度。選舉對他來說是承擔。

田芮熙透露，陳見賢都說縣政沒有捷徑，只有日復一日把事情做好。這也是她願意站出來協助他的原因，因為她相信，一個熟悉系統、知道每個政策怎麼運轉的人，能讓新竹縣走得更穩。懇請大家支持，電話民調、黨員投票，唯一支持陳見賢

徐欣瑩今天下午也由辦公室主任陳彥君代為領表，並表示，領表，是因為背負著新竹縣民廣大的支持與期待，同時也是對體制的尊重。她還是堅持全民調，是對新竹縣民的尊重。

徐欣瑩也說，今日也同步發函給黨中央，表達初選已存在的瑕疵與舞弊風險，建請黨中央妥適處置，以昭公信。她為新竹縣承擔和努力的堅持不變，將持續努力讓大家看到專業智慧治理與陽光政治的未來竹縣願景。

