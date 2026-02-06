雙北母雞氣勢？　蘇巧慧跨足台北市幫林亮君站台

▲民進黨北市議員林亮君與立委蘇巧慧同台。（圖／林亮君辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨直轄市議員初選領表持續進行，議員小雞積極爭取黨內初選出線。北市議員林亮君今（6日）舉辦「止血帶急救課程」，提升民眾的社區防衛韌性意識，特別邀請到新北市長參選人蘇巧慧同台，而這也是蘇首次跨足台北市站台，展現雙北母雞氣勢。針對未來是否有機會幫北市其他小雞站台？蘇巧慧說，不只台北市，只要任何能夠為民主價值奉獻的年輕人，都有義務要幫助他們，讓更多選民認識。

林亮君表示，現在大家對於這個全民社區防衛韌性的意識越來越提升了，所以今天舉辦兩場止血帶急救課，希望大家除了自救以外，未來也可以救人喔。那麼蘇巧慧委員其實也是立法院全民防衛連線的副會長，所以也特別邀請巧慧委員來呼籲大家。

蘇巧慧說，自己跟亮君認識很久，那其實一直很欣賞她，是一個能夠堅持價值、非常有執行力把成績做出來的好議員，所以今天早上在鶯歌掃完市場參加完活動，現在立刻趕過來要幫亮君在初選的時候加油。

蘇巧慧表示，亮君過往不只是在台灣重要的學運事件、社會運動，都有她的身影，展現對民主價值的堅持。而且在中山大同服務的8年裡，真的是政績滿滿，像是淡水河岸的翻新、催生圓山會展產區，就是讓市民的生活環境更好，或者是把產業帶進地方，為地方注入活力，這個都是雙北市民共同在意的議題。

蘇巧慧說，可以和價值相同，然後一起努力的年輕世代，一起努力打造共好的雙北，讓雙北更好，其實台灣就會好，這是我今天來要亮君在初選的階段特別加油最大的目的。

記者追問，未來是否有機會幫北市其他小雞站台？蘇巧慧說，自己現在在爭取新北市長，那當然會拼盡全力全力以赴，也會照顧好她所帶領的新北隊。但是全國各地、不只是台北市，只要任何能夠為民主價值奉獻的年輕人，都有義務要幫助他們一起讓更多的選民認識，希望讓台灣的民主、台灣的價值能夠在這一次的地方選舉中彰顯。