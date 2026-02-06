《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！劇組未落實防護　勞檢處最高罰30萬

▲《豆腐媽媽》替身出意外，勞檢處出手了依法裁處最高30萬元以下罰鍰 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

民視《豆腐媽媽》劇組在拍攝期間發生重大工安意外，蘇姓男替身1月20日在拍攝墜樓戲，從四節高台墜落，導致頭部重創昏迷。家屬怒控高層漠不關心，民視則表示目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。對此，桃園市勞檢處表示，依法裁處最高30萬元以下罰鍰。

桃園市勞檢處表示，桃園市轄內發生替身演員墜落職業災害事故一事，勞檢處於獲悉事件後，已主動掌握事故發生經過，並派員進行勞動檢查與事實釐清，針對事故現場之作業方式、安全防護措施、風險評估及相關管理作為進行全面檢視，同時要求事業單位配合提供必要資料，另針對拍攝作業涉及高風險動作或特殊危害之情形，將一併檢視事業單位是否依影視業職災預防指引規定辦理安全教育訓練及必要之防護措施；如有違反法令或未依指引落實安全管理情事，將依法辦理。

▲勞檢處綜合行業科科長郭翼維表示，劇組未確實辦理防止工作者自2公尺以上高處墜落危害之預防措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

勞檢處綜合行業科科長郭翼維表示，劇組未確實辦理防止工作者自2公尺以上高處墜落危害之預防措施，後續將就違反職安法規定部分，依法裁處最高30萬元以下罰鍰。

勞動檢查處強調，無論工作型態為長期、短期或臨時性，只要涉及人身安全之作業，事業單位均應善盡職業安全衛生責任。未來亦將持續透過勞動檢查、宣導及輔導機制，督促影視製作單位依循職業災害預防指引辦理，防止類似事故再度發生，確保從業人員之工作安全與基本勞動權益。