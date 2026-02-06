蜜月勝地愛滋危機！斐濟病例暴增50%　互打「毒友血液」求快感

▲ 不少新婚夫妻選擇到斐濟度蜜月。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

斐濟以白沙海灘及浪漫度假勝地著稱，如今卻成為太平洋地區愛滋病毒（HIV）疫情成長最快速的國家。根據聯合國愛滋病規劃署及斐濟衛生部數據，該國今年HIV病例數預計將暴增至逾3000例，較去年翻倍成長，背後原因與安非他命濫用問題有關。

世衛警示高風險注射行為 半年病例逼近前年全年

《福斯新聞》報導，世界衛生組織去年12月發布快速評估報告，揭露斐濟存在高風險的注射毒品行為。數據顯示，斐濟2024年新增1583起愛滋病例，但2025年光是上半年就累計1226例。評估更發現，受訪的毒品使用者中有50%曾以可能被污染的針筒注射，而安非他命是最為氾濫的毒品種類。

「藍牙傳播」注射吸毒者血液 HIV病毒快速擴散

最令人憂心的是一種名為「藍牙傳播」的危險行為，指的是有些無力購買毒品的人會直接注射吸毒者的血液來獲取快感，導致HIV病毒快速傳播。

當地法律組織受訪者指出，毒品會影響大腦思考與情緒控制區域，可能使人「對周圍發生的事有截然不同的解讀方式，也許你只是剛好路過他旁邊，他就會以為你在追他」，「若他們無法控制自己的衝動就會變得暴力」。

聯合國示警健康人權危機 澳洲列入旅遊風險

聯合國開發計畫署駐斐濟代表阿爾坦蓋爾（Munkhtuya Altangerel）警告，「斐濟的HIV疫情不僅是健康危機，更是發展與人權挑戰，威脅生命、社區及整體進步」，呼籲各界緊急擴大減害措施及HIV檢測資源。

儘管疫情陰霾籠罩，去年仍有逾98萬名遊客造訪斐濟。澳洲政府已將HIV及性病列入斐濟旅遊建議健康風險，提醒旅客採取防護措施。