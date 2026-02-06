李雅英「捐錢卻被出征」　她嘆太倒楣了：滿口仁義道德

▲李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

韓籍啦啦隊成員李雅英近日捐出29萬元新台幣給兒福聯盟，然而，兒福聯盟近期因「剴剴案」而受到高度關注，因此此善舉引起許多網友不滿，女星郁方也直呼「不要亂捐錢！」對此，網紅陳沂認為，人家的錢要怎麼花，「關你郁方什麼事？」更何況李雅英是外國人，不清楚台灣的事情，被出征太倒楣了。

陳沂在臉書粉專上發文表示，李雅英捐款29萬元給兒福聯盟後，卻被郁方公開批評要睜大眼睛、不要亂捐錢。對此，陳沂認為，人家的錢想怎麼花，到底關對方什麼事？若覺得受贈單位有問題，應連署要求政府撤銷立案，而非出征捐款人。

陳沂進一步提到，李雅英身為外國人並不清楚台灣的爭議，捐錢給合法單位卻被出征非常倒霉。她還提到，她最近讀魯迅的作品，很有感觸，許多人滿口仁義道德，要求別人服膺於自己的價值觀，為了捍衛自身理念，做出過分舉動也當理所當然，「百年後的世界一樣偽善又矯情呀！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這就標準的情緒勒索」、「很衰，捐錢也被罵」、「當今太多人總是滿口仁義道德的框架，要求別人服膺於自己的價值觀」、「我看到的是捐款人的善心，謝謝李雅英」、「好心捐錢作善事也會惹貴婦不爽？奇怪了」。