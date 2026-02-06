黎智英案下週一判刑　三罪成立最高可處終身監禁

▲黎智英。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英等人被控違反《港版國安法》案，3名指定法官裁定黎智英「串謀發佈煽動刊物罪」及「勾結外國勢力」罪成，最高可被判處終身監禁。香港司法機構網頁顯示，案件將於下週一（9日）早上10時在西九龍法院判刑，預料需時60分鐘。

香港信報報導，經過156天審訊後，黎智英和3間《蘋果》相關公司被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共3罪罪成。6名《蘋果》高層，以及2名重光團隊成員，則在審訊前各承認1項串謀勾結外國勢力罪。

本案屬《港版國安法》實施後首例涉及勾結外國勢力案件，現年78歲的黎智英自2020年12月起還押，至今逾5年。

國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰頒布的855頁判詞指出，黎智英在國安法實施前要求外國制裁、封鎖中港或採取其他敵對行動的活動，在國安法實施後無停止；在國安法實施後其行動儘管存在法律風險，仍然繼續，唯一改變屬「形式上而非實際上的調整」；例如以往公開直接請求外國制裁，此後雖變得「含蓄和隱晦」，但意圖不變；至於與其他合謀人士的協議，在國安法實施後仍延續。

法庭強調，黎智英並非因其政治觀點或信念受審，而只單純考慮相關法律及案中證據；由對方發表的文章可見，他成年後大部分時間均對中共懷有怨恨及憎惡，即使他作為非常精明的商人，惟最終仍不幸地因而走入歧途而受審。

根據《港版國安法》，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁。就串謀發布煽動刊物罪，首次定罪可判罰款5000港元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。

德國之聲報導，黎智英案在國際上引發高度關注，包括美國、英國及多個人權組織在內，都多次指這場審判帶有政治動機，並要求立即釋放黎智英。英國首相施凱爾（Keir Starmer）近日訪中後也透露，他曾就黎智英一事與大陸國家主席習近平進行了「相互尊重的討論」，但拒絕透露具體細節。