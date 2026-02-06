　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

黎智英案下週一判刑　三罪成立最高可處終身監禁

▲▼ 黎智英。（圖／路透）

▲黎智英。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英等人被控違反《港版國安法》案，3名指定法官裁定黎智英「串謀發佈煽動刊物罪」及「勾結外國勢力」罪成，最高可被判處終身監禁。香港司法機構網頁顯示，案件將於下週一（9日）早上10時在西九龍法院判刑，預料需時60分鐘。

香港信報報導，經過156天審訊後，黎智英和3間《蘋果》相關公司被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共3罪罪成。6名《蘋果》高層，以及2名重光團隊成員，則在審訊前各承認1項串謀勾結外國勢力罪。

本案屬《港版國安法》實施後首例涉及勾結外國勢力案件，現年78歲的黎智英自2020年12月起還押，至今逾5年。

國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰頒布的855頁判詞指出，黎智英在國安法實施前要求外國制裁、封鎖中港或採取其他敵對行動的活動，在國安法實施後無停止；在國安法實施後其行動儘管存在法律風險，仍然繼續，唯一改變屬「形式上而非實際上的調整」；例如以往公開直接請求外國制裁，此後雖變得「含蓄和隱晦」，但意圖不變；至於與其他合謀人士的協議，在國安法實施後仍延續。

法庭強調，黎智英並非因其政治觀點或信念受審，而只單純考慮相關法律及案中證據；由對方發表的文章可見，他成年後大部分時間均對中共懷有怨恨及憎惡，即使他作為非常精明的商人，惟最終仍不幸地因而走入歧途而受審。

根據《港版國安法》，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁。就串謀發布煽動刊物罪，首次定罪可判罰款5000港元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。

德國之聲報導，黎智英案在國際上引發高度關注，包括美國、英國及多個人權組織在內，都多次指這場審判帶有政治動機，並要求立即釋放黎智英。英國首相施凱爾（Keir Starmer）近日訪中後也透露，他曾就黎智英一事與大陸國家主席習近平進行了「相互尊重的討論」，但拒絕透露具體細節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷　勞檢處最高罰30萬
快訊／2名醫找廠商執刀　中榮院長鞠躬道歉：各記1大過
快訊／11縣市低溫特報「跌破10℃」　7地非常寒冷
藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」
快訊／新店男過馬路遭輾死　恐怖瞬間曝
快訊／捐款挨轟　李雅英發聲道歉了
奇蹟大逆轉！中華女團擊敗日本　隊史首闖4強
北市府、輝達敲定權利金122億　李四川：最快11日可簽約

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

黎智英案下週一判刑　三罪成立最高可處終身監禁

伊朗正與中俄磋商？　陸外交部：一直與各方保持溝通

希望立陶宛盡早糾正涉台錯誤　陸外交部：中方溝通大門始終敞開

大陸台商春節活動首度改在台中舉辦！海基會：避免南北奔波

陸警跨國清算緬北白家　詐騙集團首腦死刑前懺悔：我現在痛恨詐騙

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

加拿大電動汽車新戰略將與中國合作　總理卡尼推2040普及率90%目標

胡潤中國500強發布　騰訊、字節跳動、阿里居陸企前三

欲對華止損！立陶宛承認涉台政策有誤　陸官媒：口頭認錯難止損

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

黎智英案下週一判刑　三罪成立最高可處終身監禁

伊朗正與中俄磋商？　陸外交部：一直與各方保持溝通

希望立陶宛盡早糾正涉台錯誤　陸外交部：中方溝通大門始終敞開

大陸台商春節活動首度改在台中舉辦！海基會：避免南北奔波

陸警跨國清算緬北白家　詐騙集團首腦死刑前懺悔：我現在痛恨詐騙

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

加拿大電動汽車新戰略將與中國合作　總理卡尼推2040普及率90%目標

胡潤中國500強發布　騰訊、字節跳動、阿里居陸企前三

欲對華止損！立陶宛承認涉台政策有誤　陸官媒：口頭認錯難止損

購屋別只看坪數！研究曝「小房子更快樂」　專家曝挑房3要素

健保「補充保費沒繳罰3倍」遭判部分違憲　衛福部2年內修法

藝文教化迎新春　台南看守所舉辦新春聯歡會關懷收容人

你是哪種風格旅人？商務必推前開登機箱、機能控最愛彈道尼龍

雲林騎士追撞違停貨車亡！熱心駕駛救人反遭誣陷　行車記錄器還清白

吃薑母鴨、燒酒雞騎車都被抓　婦4度酒駕怪警「尾隨開罰」

穿越4000年時空！華山古文明沉浸展　重現四大文明興起與交會

存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

毛孩走春弄髒免驚！　東森寵物「美容包月」連假全台跨店通用

【這拉花太母湯】女店員學咖啡拉花想畫愛心　成品一出全場爆笑

大陸熱門新聞

拆光「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億元

詐騙集團首腦死刑前懺悔：我現在痛恨詐騙

他住40樓受夠「每日下樓花20分鐘」虧本賣房

陸開放上海陸客赴金馬　梁文傑：要我們感恩？

降壓藥切半吃險死！血壓「斷崖式」下跌

陸搜救犬遭迷暈偷走　找到已「剩下狗肉」

立陶宛欲對華止損　陸官媒：口頭認錯不夠

陸青年改抱「新三金」投資術圈粉2100萬人

陸銀樓老闆掃地掃出1700g金粉值911萬元

陸甜點「固體楊枝甘露」在韓網爆紅

陸景區豪擲巨額年終獎金 員工曝敬業程度：早出晚歸全年無休

兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

希望立陶宛盡早糾正錯誤　陸外交部

陸屁孩「燒死薩摩耶」結局引全網傻眼

更多熱門

相關新聞

黎智英等9人連續四日出庭「求情」 法院外員警特勤戒備

黎智英等9人連續四日出庭「求情」 法院外員警特勤戒備

香港壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間關聯公司相關人等去（2025）年底遭裁定多項罪名成立後，相關被告正式進入量刑前的求情程序。包括黎智英在內共9名被告，今（12）日起連續四日到香港西九龍裁判法院出庭陳述求情理由。由於案件高度敏感，法院周邊部署大批警力和特勤人員戒備，也吸引大量民眾通宵排隊等候旁聽。

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

G7外長籲立即釋放黎智英　批香港人權與自由續惡化

G7外長籲立即釋放黎智英　批香港人權與自由續惡化

港府痛批外媒：為黎智英洗白　洗腦年輕人

港府痛批外媒：為黎智英洗白　洗腦年輕人

黎智英被定三大罪　民進黨：別對中共和平協議抱錯誤幻想

黎智英被定三大罪　民進黨：別對中共和平協議抱錯誤幻想

關鍵字：

黎智英港版國安法壹傳媒

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面