卓榮泰不副署眷改條例修法　陳清龍批：毀憲獨裁者終遭唾棄

▲民眾黨立法院黨團總召陳清龍。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院會今年1月三讀修正通過「國軍老舊眷村改建條例」修正草案，行政院長卓榮泰今（6日）表態將不予副署。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，「如果立法院三讀通過的法律，賴清德、卓榮泰不高興，就不公布、不副署，這不是獨裁，什麼是獨裁？」他直言，2022年民進黨修《會計法》為國務機要費除罪化，才是真正的個案修法，雙標至此，實在可恥。

陳清龍說，繼不副署《財政收支劃分法》後，今天卓榮泰院長再證實不副署「國軍老舊眷村改建條例」修法，再次跨越憲法紅線，毀棄權力分立原則，架空代表人民的國會。

陳清龍說，依據《憲法》，立法院三讀通過的法律，除非依覆議程序否決，否則沒有任何一個民主憲政國家的行政院長可以不副署、總統可以不公布。如果覺得立法院三讀通過的法律窒礙難行，正常的程序是提覆議。但如今賴清德、卓榮泰連覆議都懶得提，直接不副署讓國會通過的法律變廢紙，「這是帝制，不是民主！」

「如果立法院三讀通過的法律，賴清德、卓榮泰不高興，就不公布、不副署，這不是獨裁，什麼是獨裁？」陳清龍直言，卓榮泰竟還有臉說，這是個案修法，2022年民進黨修《會計法》為國務機要費除罪化，才是真正的個案修法，雙標至此，實在可恥。

陳清龍表示，毀棄民主憲政的獨裁者，終會遭到民意的唾棄，立法院已經提出彈劾程序，呼籲所有立法委員勇敢站出來彈劾獨裁總統，別再讓「賴世凱」破壞台灣憲政民主。