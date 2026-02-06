衛報：日本掀「早苗狂熱」　自民黨有望壓倒性勝利

▲衛報認為，自民黨可望獲得壓倒性勝利。（圖／路透）

日本將於8日舉行眾議院大選，衛報分析，執政的自民黨在首相高市早苗的帶領下，有望贏得壓倒性勝利。最新民調顯示，自民黨與盟友維新會可望狂掃超過300個席次。這場選戰不僅反映出選民對日本首位女首相高市早苗的認可，更顯示這股「早苗狂熱」（Sana-mania）讓自民黨從去年的獻金醜聞與敗選陰影中徹底重生。

日本首位女首相 人氣居高不下

衛報指出，執政將近70年的自民黨去年孤注一擲，讓現年64歲高市早苗接替石破茂上台。在過去這幾個月，她不僅與川普會面並獲得美方背書，也積極與中、韓、義等國領袖往來，即便曾因台灣議題引發北京不滿或因削減消費稅承諾驚動金融市場，其人氣依舊居高不下。

圈粉年輕族群 穿搭、鋼筆都是話題

如今的高市早苗已經成為自民黨最強大的武器，她善用社群媒體營造個人魅力，無論是穿搭還是零食，甚至是在國會做筆記用的粉紅鋼珠筆都成為話題。高市早苗的官方社群X帳號擁有超過260萬名粉絲追蹤，遠超過中間派聯盟對手。

24歲支持者藤村武表示，高市早苗說話清晰果斷，以明朗、正面的方式溝通，這種活力能引起年輕人共鳴。東京大學副教授Yuiko Fujita認為，日本政壇先前都是由男性主導，「現在首相是女性擔任，這讓人覺得某些事正在發生改變」。

民調：自民維新聯盟奪超過300個席次

儘管這波高市早苗狂熱能讓她擁有足夠政治操作空間，讓她應對物價上漲危機、日圓匯率波動與來自中國和北韓的安全威脅，但這場選舉仍存在變數。部分家庭主婦對其停徵8%食品消費稅的政策持觀望態度，且寒冷天氣是否會影響年輕選民出門投票的意願。

不過民調數據顯示，自民黨及維新會將在眾院465個席位中奪下超過300個，獲得三分之二的多數席位，掌控眾院各委員會。

