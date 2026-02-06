桃警執行重要節日安全維護　期前會勘及規劃執法與交通疏導

▲桃園警分局於今年加強重要節日安全維護工作，做事前交通會勘。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

今年加強重要節日安全維護工作，將自9日22時至2月23日24時止，三大工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」。桃園警方針對農曆過年前後，民眾返鄉、採購年貨、出遊等活動，預判將造成人車潮增加，做事前交通會勘，規劃各項勤務加強疏導，並利用各項場合做交通安全宣導，降低交通衝擊。

▲▼針對農曆過年前後，民眾返鄉、採購年貨、出遊等活動，評估人車潮等交通狀況，派遣警力於重要路口實施交通疏導管制工作。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局對桃園火車站、各大百貨公司、賣場、傳統市場、景福宮及慈護宮等當地信仰中心，均是農曆春節假期期間的重要交通結點。警方經現地會勘後，評估人車潮等交通狀況後，在農曆春節假期期間，派遣警力於重要路口實施交通疏導管制工作，也協調相關單位配合加派保全、義交協勤，共同維護春節期間交通秩序，目標即是讓轄區民眾安心過農曆新年。

執勤員警會負責排除路口各種影響行車順暢與安全之交通違規與狀況（如：保持路口淨空、取締及勸導路口周邊違規停車及重大交通違規），並協助維護行人安全，積極提升路口順暢。利用警廣及商家LED廣告牌宣導路況交通資訊，加強與周邊分局（中壢分局、蘆竹分局、龜山分局）橫向聯繫，齊心協力留意路況及疏導車流，在LINE群組「友桃交訊網」即時上傳分享路況資訊，另桃園交通中隊編排專人即時處理交通事故，避免二次事故造成交通壅塞。勤務指揮中心設置天羅地網電視牆，善用科技輔助路況監控，遇壅塞即時派員疏導，必要時啟動「交通快打機制」，迅速到場並排除狀況。