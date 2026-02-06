鮑魚大亨廣布警界人脈！南港副所長遭收押　疑另有高階警涉喝花酒

▲南港派出所副所長黃梓翔遭聲押禁見已被調離主管職。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

連一鮑魚負責人鍾文智因炒股判刑30年5月後逃亡遭通緝，台北地檢署徹查發現，鍾文智長年以招待喝花酒等方式建立警界人脈，信義分局福德派出所前副所長李俊良，去年底已因涉嫌偽造報到簽名被收押，檢察官6日再將涉嫌幫鍾文智偷查個資的南港分局南港派出所副所長黃梓翔收押禁見，現正擴大清查曾接受招待花酒的高階警官涉案情形。

據了解，鍾文智從2010年起，炒作江蘇揚子江、明輝、特藝石油等5檔台灣存託憑證(TDR)期間，就經常大手筆招待警界友人上酒店，上至警官、下至警員也會相互相揪赴宴，鍾文智因炒股案一度被收押後重獲交保，但必須定期到法官指定的福德派出所報到，李俊良等前後3任副所長竟提供代簽服務，讓鍾文智省去往來路程。

▲鍾文智帳房葉仲清涉嫌幫忙行賄打點警員。（圖／記者劉昌松翻攝）

2025年3月，最高法院認定鍾文智炒作TDR獲利4.7億元，共要服刑30年5月定讞，鍾文智在發監執行前，潛逃出境，檢察官陳雅詩指揮調查局追查，鍾文智的大帳房葉仲清涉嫌幫忙行賄警員，涉嫌偽造鍾文智報到簽名的李俊良帳戶內又剛好有上千萬元不明財產，先前已將葉、李聲押禁見獲准。

專案小組清查葉仲清手機，又發現鍾文智曾為了追討投資債務，在2018年間找一起喝花酒的南港副所長黃梓翔幫忙查詢個資，因此再次發動搜索約談後，檢察官以涉嫌違反《個資法》罪嫌重大，有勾串共犯之虞等理由，聲請將黃梓翔羈押禁見，6日由台北地院裁准。

▲南港分局督察組長李新民疑似接受鍾文智招待喝花酒。（圖／記者劉昌松翻攝）

與黃梓翔一起接受花酒招待的南港分局督察組長李新民，被檢察官以證人身分偵訊後請回，隨即被分局記過調離主管職務，據了解，檢調與警政署政風室已掌握其他疑似接受鍾文智招待花酒的警員名單，其中包括高階官員，不排除在清查涉案情節後，發動新一波偵查行動。