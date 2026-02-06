　
地方 地方焦點

竹市「養護工程處」及「數位發展處」正式揭牌

▲新竹市政府正式為「養護工程處」及「數位發展處」揭牌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府組織再進化，今(6)日正式成立「養護工程處」及「數位發展處」，並舉辦揭牌典禮，宣告2處正式啟動。新竹市長高虹安率副市長邱臣遠、準副市長林琨瀚，以及新任養護工程處長李吳喜、數位發展處長鄭凱仁與全體市府局處首長共同見證。高虹安表示，此次組織調整不僅是行政架構的精進，更象徵新竹市邁向智慧治理與永續發展的重要里程碑；透過明確的專業分工，強化決策品質與行政效能，積極回應城市快速成長所帶來的多元治理需求。

高虹安指出，市府正式為「養護工程處」及「數位發展處」揭牌，象徵市政治理全面升級、邁向新階段；恰逢WBC中華隊球員名單正式公布，市府也同步公布自己的「球員名單」，為市政團隊注入新戰力。近年新竹市在產業發展、公共建設及市民服務等面向持續成長，市政工作也日益複雜繁重，市府秉持「讓專業分工更細緻、讓治理更有效率」的原則，成立養護工程處與數位發展處，讓人才在最合適的位置發揮所長，進一步為市民提供更安全、便利且具前瞻性的公共服務。

高虹安說明，首先是新成立的養護工程處，整合道路、公園、橋樑及觀光設施等公共設施的維護與管理業務，如同城市的重要「守門員」，全面守護市民日常生活環境，不僅提升公共設施的使用效能與安全品質，也延長設施使用年限，讓市民在城市生活中，能實際感受到更舒適、更便利的公共空間與服務。

因應數位科技快速發展，市府同步成立「數位發展處」，統籌數位政策規劃、智慧應用推動及資通安全管理，扮演市政數位治理的核心樞紐。未來市府將持續導入科技與數據輔助公共決策，提升市政透明度，同時優化便民數位服務體驗，穩健推動智慧城市與永續城市的發展。

高虹安特別介紹，即將於3月正式上任的準副市長林琨瀚，他曾為職棒國手，具備豐富的運動專業背景，退役後長期投入高等教育，於國立清華大學任教多年，兼具實務經驗與學術素養。未來將協助市府推動體育發展與跨域整合，為新竹市注入更多元且厚實的治理能量。

養護工程處李吳喜處長表示，新成立的養護工程處將肩負市政基礎設施維護與改善的重要任務。未來將整合城市基礎及觀光設施的日常養護，透過系統化管理與專業分工，提升公共設施效能與安全，確保市民享有更高品質的公共空間，也為新竹市的永續發展打下穩固基礎。

數位發展處鄭凱仁處長表示，數位發展處作為市政數位治理的核心，將統籌市府數位政策規劃與資通安全管理。未來將持續導入科技與數據輔助決策，落實「智慧治理」施政核心，優化市民數位服務體驗，提升市政透明度，並推動智慧城市與永續城市建設，讓科技真正成為市民生活的便利力量。

市府表示，養護工程處與數位發展處的成立，象徵新竹市治理邁入新階段。此次組織調整不僅明確分工，也同步提升部分資訊、工程及社會工作等專業人員的職務列等，並增置視察職務，為專業同仁打造更具彈性與發展性的職涯環境，增強優秀人才留任誘因。市府期盼，透過全體同仁的專業與合作，持續推動城市永續發展，穩健迎向智慧治理的新時代。

02/04 全台詐欺最新數據

新竹市

