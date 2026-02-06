陸海警船侵擾管碧玲問怎面對　李貞秀反問：政府如何保障中華民國？

▲民眾黨立委李貞秀的陸配身份受到外界質疑。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

具陸配身份的民眾黨立委李貞秀，其國籍問題近來引發熱議，內政部長劉世芳表態將不予提供密等以上資料；海委會主委管碧玲也說，「李貞秀女士的國家」又用兩艘海警船騷擾東沙，在質詢台上要如何面對？對此，李回應，這是劉世芳的個人意見還是代表行政院？既然牽涉憲政，要不要去提釋憲？她還說，將邀管碧玲說明中國海警灰色地帶行動應處機制。

針對劉世芳表態不會提供機密以上文件，「解職爭議」甚至要到憲法法庭處理，李貞秀反問，內政部今天出來講這些話，到底是部長個人的意見，還是代表卓榮泰院長？這件事既然牽涉到憲政與法規的重大解釋，行政院是不是真的要針對這個議題，去請憲法法庭裁決？還是這只是劉部長的個人意見，卻拉行政院出來背書？

李貞秀表示，她期待大法官們能拿出智慧，看清楚現在的法規跟真實的現況到底差得有多遠，正視舊有法律條文之間互相矛盾的問題。也期許大法官有智慧的去衡量這個制度與現實之間許多不公平的地方，從保障人權的角度以及維護憲政體制下做出公正的裁決，「這不是個案，是制度問題」。

李貞秀認為，應該藉這個機會把爭議徹底釐清，解決長久以來的法律漏洞，讓這場風波落幕，也讓社會大眾的注意力，能重新回到真正重要的民生議題上。

另外，海委會主委管碧玲也質疑，若大陸海警船持續騷擾，未來站上質詢台如何回答這問題？李貞秀說，身為中華民國合法就任的立法委員，更重要的是回到制度內討論，「管碧玲主委既然公開提出質疑，未來如果我站上內政委員會的質詢台，我會正式請管主委說明，政府目前對中國海警灰色地帶行動的應處機制為何？是否具備即時與有效的因應措施，保障中華民國的安全？」