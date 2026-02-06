　
大陸焦點

伊朗正與中俄磋商？　陸外交部：一直與各方保持溝通

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

中東緊張局勢升溫，美伊即將舉行會談之際，傳出伊朗正在與俄羅斯和中國進行磋商。對此，大陸外交部表示，中方希望各方通過對話解決分歧，共同維護地區的和平穩定。

俄新社報導，早先一位伊朗消息人士透露，伊朗正在與俄羅斯和中國進行磋商，這是在伊朗與美國就伊朗核計劃舉行談判之前的事。在今（6）日大陸外交部例行記者會上，有媒體詢問，能否證實該磋商確已進行？中方是否認為在當前階段存在緩解美伊緊張局勢的可能性？

大陸外交部發言人林劍回應，「中方一直就有關問題同各方保持溝通，希望各方通過對話解決分歧，共同維護地區的和平穩定。」

此外，媒體報導，美國總統川普提議與俄羅斯制定一項新的更完善戰略武器協議，該協議可以長期有效，而不是續約昨天到期的「新戰略武器裁減條約」。

「關於你提到的媒體報導，中方不掌握具體的情況」，林劍強調，原則上從維護全球戰略穩定的長遠考慮出發，中方呼籲美方恢復同俄方的戰略穩定對話，討論美俄「新戰略武器裁減條約」到期的後續安排，這也是國際社會的共同期待。

稍早，大陸外交部部長助理劉彬會見伊朗外交部副部長加里布阿巴迪，雙方重點就當前伊朗核問題形勢交換意見。

劉彬表示，中方一貫主張通過政治外交手段和平解決伊朗核問題，反對武力威脅和制裁施壓；中方支持伊朗和平利用核能的合法權利，注意到伊朗多次重申無意發展核武器。他稱，中方將與國際社會一道，繼續推動妥善解決伊朗核問題。

據大陸官方引述，加里布阿巴迪讚賞中方在伊朗核問題上秉持客觀公正立場，願同中方保持溝通協調。

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《豆腐媽媽》替身墜樓重傷　勞檢處最高罰30萬
快訊／2名醫找廠商執刀　中榮院長鞠躬道歉：各記1大過
快訊／11縣市低溫特報「跌破10℃」　7地非常寒冷
藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」
快訊／新店男過馬路遭輾死　恐怖瞬間曝
快訊／捐款挨轟　李雅英發聲道歉了
奇蹟大逆轉！中華女團擊敗日本　隊史首闖4強
北市府、輝達敲定權利金122億　李四川：最快11日可簽約

