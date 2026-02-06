新店男穿越馬路…復康巴士綠燈起步輾過他！重傷送醫搶救不治

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（6日）下午，安康路三段發生一起嚴重車禍事故。當時復康巴士的駕駛正在停等紅燈，剛要起步時，一名男子從路旁穿越車道至對向，疑似視線死角，駕駛直接往男子撞上，並將其壓在車下。警消抵達，將受困車底的男子救出，發現已無生命徵象，隨即送往醫院急救，惟傷勢過重，稍早宣告不治。

▲駕駛復康巴士的郭男，起步就撞上穿越馬路的王男。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛復康巴士的51歲郭姓男子，今天下午2時許，開車沿著新店安康路三段往三峽方向行駛，行經安泰路口時，郭男依燈號指示停等紅燈，燈號即將轉換時，62歲的王男從右側徒步穿越馬路，穿越至郭男車頭前，而郭男疑似車身較高未注意車前，起步後就將王男撞倒，並將其輾壓車底。

▲駕駛復康巴士的郭男撞上穿越馬路的王男，疑似視線死角釀禍。（圖／記者陸運陞翻攝）

郭男發現車身震動後，隨即下車察看，才發現釀成大禍，馬上撥打119報案。警消人員抵達，查看王男狀況，並使用器材將王男救出，發現已無呼吸心跳，馬上送往安康耕莘醫院搶救，惟仍宣告不治。警方對郭男進行酒測，並未發現酒駕情況，肇事原因仍待調閱監視器釐清。

▲王男從車底被救出後，目前已無生命徵象送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）