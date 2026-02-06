　
地方 地方焦點

屏縣府小內閣人事異動！鄞鳳蘭任副縣長　2／9生效

▲副縣長鄞鳳蘭。（圖／屏東縣政府提供）

▲新任副縣長鄞鳳蘭。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今（6）日發佈新的人事命令，縣府組織調整新增一位副縣長及副秘書長，副縣長由行政暨研考處長鄞鳳蘭出任，其職缺由縣長室主任王品晴接任；副秘書長由水利處長江國豐出任，其職缺由水利處副處長林煥文升任；另城鄉發展處長陳志宏因個人生涯規劃請辭，由原副處長倪國鈞升任處長；縣長室主任則由縣長室秘書賴柏源升任。這項人事命令自2月9日起生效。

這是周春米縣長就任以來最大幅度的小內閣人事調整，除了依據地方制度法修正第56條，縣市副縣市長由現行1人增為2人外，最主要考量縣政日益繁重，且屏東即將迎來科技產業升級的重要關鍵，為讓各項建設、政策能盡快推動，除原副縣長黃國榮外，決定再增設一位副縣長、副秘書長和上述人事調整，這幾位成員原本就熟稔縣政，調整職務後，縣府團隊戰力更加提升，配合周縣長加速帶動屏東前進。

▲副縣長鄞鳳蘭。（圖／屏東縣政府提供）

▲新任副秘書長江國豐。

這項人事命令依屏東縣政府組織自治條例部條文暨編制表修正草案，經提送縣議會臨時會審議，於今(6)日完成三讀程序，周春米縣長感謝縣議會支持，在新春開年為縣政及縣府團隊帶來新年新氣象，她也期許新任人事能各自發揮所才，為鄉親、為屏東帶來更好的服務。

新任副縣長鄞鳳蘭是媒體人出身，在屏東縣政府服務25年，歷任四位縣長，先後擔任過屏東縣工商發展投資策進會總幹事、研考處處長、觀光傳播處處長、傳播暨國際事務處處長、行政暨研考處處長、縣府發言人等職務，深受倚重。
鄞鳳蘭在研考處長任內經歷八八風災，在救災時完整對外說明概況，復建過程協助整合控管進度，獲行政院三等獎章；她在傳播處長任內更發揮行銷專長，推動海口港進行全年度藝術策展，搭配落山風藝術季，讓看海美術館華麗轉身，成為進入恆春半島的必遊景點，同時首辦「台灣祭」，每年吸引百萬人次進場，還有「夏日狂歡祭」打造孩子們夏日的玩樂天堂。

▲副縣長鄞鳳蘭。（圖／屏東縣政府提供）

▲新任行政暨研考處長王品晴。

新任副秘書長江國豐，歷任屏東縣政府建設局技士、工務處技士、水利課課長、屏東縣政府水利處課長、科長、屏東縣政府水利處副處長、處長等職務。他在水利處長任內推動大潮州人工湖、林邊溪伏流水資源運用，不僅有效供水及改善水量水壓不足問題，前幾年台灣發生百年大旱更發揮調節作用，讓屏東成為全台唯一不缺水的縣市。

新任城鄉發展處長倪國鈞，公職生涯歷任多個縣市政府城鄉發展相關職務，一路從基層技士、科長、秘書逐步歷練，並曾任屏東縣政府交通旅遊處副處長、屏東縣政府城鄉發展處副處長、代理處長，具備完整地方行政經驗，熟稔都市計畫、建築管理與城鄉規劃等核心業務，期望借重其規劃的長才，持續推動城鄉發展業務。

新任水利處長林煥文，曾在經濟部水利署第七河川局服務，任職期間完成莫拉克風災高屏溪流域約40公里受損堤防重建工作；至屏東縣政府水利處服務後，致力於推動執行屏東縣易淹水地區水患治理計畫、流域綜合治理計畫與前瞻基礎建設各項治水計畫，完成多項排水系統整治工程，大幅改善屏東縣境內多處易淹水地區積淹水情形，績效卓著。並辦理萬年溪水環境營造「復興公園及萬年公園改善工程」、改善東港兒童公園「大鮪魚航海樂園」等，提升公共設施場域環境品質及帶動周邊發展。

新任行政暨研考處處長王品晴，年僅31歲，曾任蔡英文總統競選辦公室青年發展部專員，2016年3月進入縣府擔任縣長室秘書，經常隨行縣長處理相關事務；2024年3月接任縣長室主任一職，協助縣政整體運作，成為全國最年輕的縣市首長辦公室主任。進入縣府服務迄今已近10年，熟悉政策統籌、行政協調與幕僚運作，縣府期待其在行政暨研考處持續強化跨局處整合與政策執行效能。

新任縣長室主任賴柏源，曾任周春米縣長的國會助理、服務處副主任，2022年後進入屏東縣政府任縣長室秘書迄今。
周春米縣長期許團隊持續全力以赴，讓屏東朝向更好的未來加速前進！

