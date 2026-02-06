北市府、輝達敲定權利金122億　李四川：最快11日可簽約

▲台北市副市長李四川說明輝達總部議價完成。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達海外總部落腳北士科T17、18基地，台北市副市長李四川今（6日）宣布，已和輝達完成權利金議價，金額為122億；簽約時間部分，預定大概最快會在11日簽約，若來不及，13日之前也就是農曆過年放假之前，一定會完成。

李四川表示，今天中午跟美國輝達總公司就北士科T1718原則上議價，以122億議價完成，議價完後，輝達總公司還必須就合約去做相關程序，預定大概最快會在11日簽約，若來不及，13日之前也就是農曆過年放假之前，一定會完成。

李四川進一步說明，有關於122億，當初在議會也做報告，原則上就新壽解約完後，市府也跟輝達初步估計權利金是125億以下，原則上這裡面本來跟新壽解約款項，輝達要概括承受的有14億多，當中包含營業稅1.6億，後來市府跟中央澄清說有後是可以退還的。所以現在輝達概括承受的是12億多，這筆錢包含在122億裡面。

有關簽約儀式的進行部分，李四川說，輝達美國公司還要進行內部討論，因為簽約是跟子公司簽約，原則上市府還是會配合雙方的協定，看是官式或是什麼樣的方式，只要能簽約，大概都會協商配合。

李四川表示，原則上本來就排定在農曆過年前，希望能完成簽約，當然簽約前一定要決定價錢。所以開完委員決定底價後，大概就跟輝達做成議價，原則上也很順利，大概議價部分共同在122億達成所有合約。

簽約到開工前是否還有程序要走？李四川說明，如果簽約完成後，就可以請照；請照的部分，必須要經過都市設計審查，這部分輝達目前委託台灣在地的建築師已經在做規劃設計。

李四川說，據他了解，黃仁勳執行長其實也提出很多意見，所以上次來的時候他也說會比美國總部漂亮、有創意。原則上，如果輝達設計完後，就會到建管處申請建照，進來後還是會到都發局做都審的審查，審過後、執照本身沒問題，原則上就會發照。

李四川表示，輝達希望能盡快開工，會不會申請地下開挖的連續壁做雜照，而且希望能儘早開工，這部分就尊重輝達意見；李說，希望最快能在今年6月前開工。