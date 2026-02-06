　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵去年重大事故少5成、異常降11%　推8大基礎設施改善

▲▼台鐵董事長鄭光遠、總經理馮輝昇出席年終記者會 。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵今天召開新春記者會說明114年營運成果。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公布114年度營運成果，去年重大行車事故減少50%、行車異常降低11%，今年目標拚0重大事故。台鐵也祭出8大改善基礎設施設備措施，包括關鍵電力設備115年全數更換完成、號誌聯鎖系統更新118年完成。由於調車事故頻傳，台鐵表示與環境、人力有很大關係，將採更嚴格措施落實SOP。

台鐵董事長鄭光遠表示，他到任之後，首要任務是要台鐵把螺絲拴緊，因此比照高鐵作法，每周二他親自主持經營管理會議，檢視安全關鍵影響因子，透過維修周報和安全雙周報，檢視重大事故、一般行車事故和行車異常事件，檢討發生原因並管控改善計畫。

事故、異常雙降！台鐵114年成績單出爐　今年拚「零重大事故」

鄭光遠指出，台鐵持續執行5年安全提升方案，從人員、設備、環境與組織四面向落實23項措施，並推動SMS第三方評鑑，114年重大行車事故降至2件、減少50%，一般行車事故降至40件、減少9%，行車異常降至820件、減少11%，這不是偶然，而是制度落實成果。

台鐵總經理馮輝昇則表示，台鐵黃金10年計畫，115年目標將達到零重大行車事故，準點率目標97.7%，日運量要達到67.5萬人次。

▲▼台鐵董事長鄭光遠、總經理馮輝昇出席年終記者會 。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長鄭光遠(左)、總經理馮輝昇(右)。（圖／記者李姿慧攝）

鄭光遠說，安全是鐵路的生命線，對台鐵而言，標準只有一個，就是「安全第一，零容忍」文化，未來將持續推動台鐵智慧鐵道系統，落實各項軟硬體改善，118年完成橋梁行車安全提升計畫、號誌聯鎖系統更新，確保每一趟旅程安全。

電力、號誌系統齊升級　多項工程拚今年至118年完工

台鐵已推動8大改善基礎設施設備措施，包括環島自動電話及有線調度電話系統更新工程，預計115年完成；引進砸道及整碴車輛41輛，114年已交車10輛，剩餘31輛預計115年全部交車；關鍵電力設備汰換1200組及彈簧式終端裝置，114年底已更新977組，預計115年完成；台鐵軌道結構安全提升計畫114年抽換道岔192套。

另外，入侵阻隔設施及告警系統，114年阻隔設施完成34處、告警系統完成16處；重點橋梁行車安全提升計畫114年計畫核定，預計118年完工；號誌聯鎖系統更新統包工程，114年完成軟體模擬測試，預計118年完成；集集支線基礎設施改善計畫115年1月5日通車至集集站，預計115年7月全線通車。

調車員工遭夾傷「人力未到位」釀禍　今年調車事故下降

2月4日下午2時17分，台鐵七堵機務一名調車人員進行調車作業時，遭列車夾傷頭部，所幸僅有輕傷。台鐵事故檢討初判該事件有3大疏失，包括調車人員未到齊就作業、未依SOP執行、號誌工站立位不對，該起事件擬對6人懲處。

▲▼台鐵總經理馮輝昇出席年終記者會 。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵總經理馮輝昇。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵總經理馮輝昇表示，該起調車意外主要關鍵調車號誌工人力沒有到位，為何有一位沒有及時趕到，將進行了解，去年底針對調車SOP採行改善措施後，今年調車事故件數已大幅下降。

日調車頻率降70次　調車人員離職率降低

馮輝昇指出，調車事故與環境、人力很有關係，七堵調車場採取兩措施，包括人力採一加二加二，譬如一位司機員、兩位號誌工、兩位調車工，要求人員一定要到位，還有環境問題，因新舊車輛交替，先前車輛環境比較多老舊車占據軌道空間，導致調車頻繁，日前已針對七堵調車場檢討環境，車輛移置大肚龍井調車場，每天調車頻率自420次降到350次，離職率和調動率下降。

馮輝昇強調，目前調車人員持續增補人力，除維持一定人力要求，也推動教練制度，且教練要有兩年以上調車員資歷，目前調車事故持續減少，未來也會更嚴格落實SOP措施。

02/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

分享給朋友：

追蹤我們：

台鐵去年重大事故少5成、異常降11%　推8大基礎設施改善

相關新聞

台鐵營收創新高「賣便當年賺8億」　明年上半年啟動票價檢討

台鐵營收創新高「賣便當年賺8億」　明年上半年啟動票價檢討

台鐵公司化邁第二年，去年6月雖調漲票價，不過整年度日運量達66.51萬人次、客運收入207.33億元，附屬事業也賺進53.33億元，皆創新高，台鐵現金流今年轉正，盈餘估達17億元，台鐵董座鄭光遠表示，台鐵轉型改革已見曙光。此外，依法規規定，台鐵明年上半年將再啟動票價檢討。

台鐵準點率97%民眾無感　上半年推各車站評比

台鐵準點率97%民眾無感　上半年推各車站評比

砸68億蓋24層商住大樓！　高捷Y10聯開案估單價進逼5字頭

砸68億蓋24層商住大樓！　高捷Y10聯開案估單價進逼5字頭

台鐵估「高鐵延伸宜蘭」將害營收年減6億　爭取列政策因素虧損

台鐵估「高鐵延伸宜蘭」將害營收年減6億　爭取列政策因素虧損

雙子星聯盟將在海軍護航下本月中一航線復航紅海　安全仍是核心變數

雙子星聯盟將在海軍護航下本月中一航線復航紅海　安全仍是核心變數

台鐵行車事故異常安全調車

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

