台鐵去年重大事故少5成、異常降11%　推8大基礎設施改善

▲台鐵今天召開新春記者會說明114年營運成果。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公布114年度營運成果，去年重大行車事故減少50%、行車異常降低11%，今年目標拚0重大事故。台鐵也祭出8大改善基礎設施設備措施，包括關鍵電力設備115年全數更換完成、號誌聯鎖系統更新118年完成。由於調車事故頻傳，台鐵表示與環境、人力有很大關係，將採更嚴格措施落實SOP。

台鐵董事長鄭光遠表示，他到任之後，首要任務是要台鐵把螺絲拴緊，因此比照高鐵作法，每周二他親自主持經營管理會議，檢視安全關鍵影響因子，透過維修周報和安全雙周報，檢視重大事故、一般行車事故和行車異常事件，檢討發生原因並管控改善計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事故、異常雙降！台鐵114年成績單出爐 今年拚「零重大事故」

鄭光遠指出，台鐵持續執行5年安全提升方案，從人員、設備、環境與組織四面向落實23項措施，並推動SMS第三方評鑑，114年重大行車事故降至2件、減少50%，一般行車事故降至40件、減少9%，行車異常降至820件、減少11%，這不是偶然，而是制度落實成果。

台鐵總經理馮輝昇則表示，台鐵黃金10年計畫，115年目標將達到零重大行車事故，準點率目標97.7%，日運量要達到67.5萬人次。

▲台鐵董事長鄭光遠(左)、總經理馮輝昇(右)。（圖／記者李姿慧攝）

鄭光遠說，安全是鐵路的生命線，對台鐵而言，標準只有一個，就是「安全第一，零容忍」文化，未來將持續推動台鐵智慧鐵道系統，落實各項軟硬體改善，118年完成橋梁行車安全提升計畫、號誌聯鎖系統更新，確保每一趟旅程安全。

電力、號誌系統齊升級 多項工程拚今年至118年完工

台鐵已推動8大改善基礎設施設備措施，包括環島自動電話及有線調度電話系統更新工程，預計115年完成；引進砸道及整碴車輛41輛，114年已交車10輛，剩餘31輛預計115年全部交車；關鍵電力設備汰換1200組及彈簧式終端裝置，114年底已更新977組，預計115年完成；台鐵軌道結構安全提升計畫114年抽換道岔192套。

另外，入侵阻隔設施及告警系統，114年阻隔設施完成34處、告警系統完成16處；重點橋梁行車安全提升計畫114年計畫核定，預計118年完工；號誌聯鎖系統更新統包工程，114年完成軟體模擬測試，預計118年完成；集集支線基礎設施改善計畫115年1月5日通車至集集站，預計115年7月全線通車。

調車員工遭夾傷「人力未到位」釀禍 今年調車事故下降

2月4日下午2時17分，台鐵七堵機務一名調車人員進行調車作業時，遭列車夾傷頭部，所幸僅有輕傷。台鐵事故檢討初判該事件有3大疏失，包括調車人員未到齊就作業、未依SOP執行、號誌工站立位不對，該起事件擬對6人懲處。

▲台鐵總經理馮輝昇。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵總經理馮輝昇表示，該起調車意外主要關鍵調車號誌工人力沒有到位，為何有一位沒有及時趕到，將進行了解，去年底針對調車SOP採行改善措施後，今年調車事故件數已大幅下降。

日調車頻率降70次 調車人員離職率降低

馮輝昇指出，調車事故與環境、人力很有關係，七堵調車場採取兩措施，包括人力採一加二加二，譬如一位司機員、兩位號誌工、兩位調車工，要求人員一定要到位，還有環境問題，因新舊車輛交替，先前車輛環境比較多老舊車占據軌道空間，導致調車頻繁，日前已針對七堵調車場檢討環境，車輛移置大肚龍井調車場，每天調車頻率自420次降到350次，離職率和調動率下降。

馮輝昇強調，目前調車人員持續增補人力，除維持一定人力要求，也推動教練制度，且教練要有兩年以上調車員資歷，目前調車事故持續減少，未來也會更嚴格落實SOP措施。